Mới đây, một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam đã bị đâm tử vong tại nhà ga JR Asahikawa, thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 16h40 ngày 27/2 (giờ địa phương), một người tại nhà ga JR Asahikawa, thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, trình báo cảnh sát rằng có người bị đâm bằng dao trong khuôn viên ga.

Theo cảnh sát, người bị đâm là người Việt Nam, 35 tuổi, sống trên địa bàn. Người này được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong.

Cảnh sát đang truy tìm kẻ tình nghi đã trốn khỏi hiện trường dựa trên đoạn video từ camera an ninh. Hung khí vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: NHK

Liên quan đến vụ việc, VietNamNet đưa tin, Ban quản lý ga Asahikawa cho biết, nghi phạm gây án trước cửa nhà vệ sinh ở tầng 1 nhà ga rồi bỏ trốn từ lối ra phía bắc. Dựa trên hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, cảnh sát xác định nghi phạm là một người Việt khoảng 20 tuổi, cũng sống tại thành phố Asahikawa và có quen biết với nạn nhân.

Đến 20h cùng ngày (Theo giờ địa phương), cảnh sát đã bắt được nghi phạm và đưa về trụ sở cảnh sát để điều tra.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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