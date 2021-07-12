NÓNG: Cơ quan chức năng lên tiếng về thông tin Hà Nội tạm dừng cơ sở ăn uống, cắt tóc từ chiều nay

Xã hội 12/07/2021 15:09

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho biết, thành phố chưa ban hành văn bản nào có nội dung tạm dừng nhà hàng, dịch vụ cắt tóc tại chỗ từ chiều nay.

Theo Dân Trí, trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất từ 18h hôm nay (ngày 12/7), tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của thành phố. Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin, đối với nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; tạm dừng các cửa hàng cắt tóc, gội đầu...

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Được biết, ngay sau khi đăng tải, thông tin nêu trên đã lập tức thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội dù không trích dẫn văn bản pháp lý nào của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo nguồn tin của PV Dân trí, đến trưa nay (ngày 12/7), cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội chưa ban hành văn bản nào có nội dung dừng bán hàng tại chỗ và tạm dừng dịch vụ cắt tóc gội đầu từ chiều nay như thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, để phòng chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, từ 18h ngày 8/7, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm việc yêu cầu người dân tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Song song đó, UBND TP Hà Nội còn yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Đến ngày 9/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập tắt các ổ dịch mới.

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