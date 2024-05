Sau khi 'rình' vợ đi cùng người đàn ông về nhà, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến người nạn nhân tử vong.

Theo Báo Người Lao Động cho biết, vào tối 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố 3, phường An Bình.

Theo thông tin ban đầu, 10 năm trước, Lê Ngọc Tiến sống như vợ chồng với chị Trần Hoàng Trinh (33 tuổi, thường trú tại khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu) và có với nhau một người con trai 10 tuổi. Cả hai cùng thuê trọ ở tại phường Long Bình, TP Biên Hòa và mới chuyển sang thuê trọ tại khu phố 1, phường An Bình.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Gần 1 tháng trở lại đây, Tiến nghi ngờ chị Trinh có qua lại với anh Tr.M.Nh. (SN 1995, quê Kiên Giang) nên ghen tuông.

Tiến đã điện thoại cho Nh. và đe đe dọa sẽ sát hại Nh. Cũng theo VnExpress, dến chiều 29-5, Tiến phát hiện Trinh và Nh. về phòng trọ của Nh. tại khu phố 3, phường An Bình nên tiến đi theo tới tận phòng. Tại đây, Tến dùng con dao mang theo đâm, cứa cổ Nh. tử vong.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu song không qua khỏi. Ảnh: VnExpress

Sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân 29 tuổi, Tiến đến Công an TP Biên Hòa đầu thú.

