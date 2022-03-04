Cháu bé nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, nôn thường xuyên. Khai thác tiền sử bệnh nhi được biết, tình trạng nôn xuất hiện từ khi cháu mới gần 2 tháng tuổi và diễn ra thường xuyên.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, các bác sĩ BVĐK Trung ương Quảng Nam vừa phát hiện và phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhi 8 tháng tuổi bị tắc tá tràng do dây chằng, 1 bệnh lý hiếm gặp.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, nôn thường xuyên. Khai thác tiền sử bệnh nhi được biết, tình trạng nôn xuất hiện từ khi cháu mới gần 2 tháng tuổi và diễn ra thường xuyên, nôn nhiều có lẫn máu, bé hay quấy khóc và khó ngủ nên gia đình rất lo lắng.

Dù được thăm khám nhiều nơi nhưng đều được chẩn đoán bé bị trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị tình trạng của bé càng ngày càng nặng. Đến tháng thứ 8 bé đến BVĐK Trung ương Quảng Nam để thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật để tránh những tình trạng đáng tiếc và nguy hiểm có thể xảy ra. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé tiến triển tốt, không còn xuất hiện tình trạng chướng bụng, nôn, bé ăn được và không còn quấy khóc khi ngủ.

Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhi đã ổn định - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

BS. Trần Văn Do - Phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp (BVĐK Trung ương Quảng Nam), người trực tiếp phẫu thuật cho bé cho biết: Tắc tá tràng bẩm sinh là một căn bệnh hiếm gặp, tỉ lệ mắc từ 1/5.000 đến 1/10.000 trẻ sinh ra.

Mặc dù là căn bệnh hiếm gặp nhưng người nhà cũng không nên chủ quan. Bệnh hoàn toàn là bẩm sinh và thường có biểu hiện sớm ngay sau sinh nếu có sự chèn ép của dây chằng. Do vậy, khi bé xuất hiện các tình trạng nôn ra dịch sữa lẫn dịch mật màu vàng đậm, bé nôn nhiều và nôn liên tục gia đình nên đưa bé đến các cơ sở khám chữa bệnh có đầy đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị y khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế những tình trạng nguy hiểm và đáng tiếc có thể xảy ra.

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