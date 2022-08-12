Níu kéo không thành, nam thanh niên dọa tạt axit hủy hoại dung nhan bạn gái cũ để tống tiền 50 triệu đồng

Xã hội 12/08/2022 08:36

Sau khi bạn gái nói lời chia tay, Biển tống tiền người yêu cũ bằng cách dọa tạt axit hủy hoại dung nhan.

Theo thông tin của báo Công an TP.HCM, ngày 11/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Quốc Biển (SN 1991, quê Bình Thuận, hiện không có nơi ở nhất định) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Biển quen và nảy sinh tình cảm với chị N.T.T.D (SN 1995, quê Đồng Nai). Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu thấy tính cách hai người không hợp nhau nên đến tháng 7/2022 chị D chủ động chia tay.

Níu kéo không thành, nam thanh niên dọa tạt axit hủy hoại dung nhan bạn gái cũ để tống tiền 50 triệu đồng - Ảnh 1
Đối tượng Biển tại cơ quan công an - Ảnh: báo Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, sau khi nhận lời chia tay, Biển ra sức níu kéo nhưng không thành vì vậy đã trở mặt. Không ít lần nghi phạm hăm dọa nếu người yêu cũ không tiếp tục mối quan hệ, sẽ bị đánh, giết, hoặc hủy hoại dung nhan bằng axit.

Sau đó, Biển đề nghị nếu D. giao 50 triệu đồng thì gã sẽ buông tha. Ngày 10/8, Biển hẹn gặp D. tại một quán cà phê ở quận Bình Tân để nhận tiền. Khi vừa cầm 50 triệu đồng của chị D., anh ta bị công an bắt quả tang.

?Hiện, vụ án đang được công an điều tra làm rõ.

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