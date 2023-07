Theo đó, có mặt tại cơ quan công an, 4 đối tượng này đều khai nhận lý do đánh tử vong nam sinh lớp 10 là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong tại nhà văn hóa thôn, theo Infonet/ Vietnamnet, chiều 12/7, Công an huyện Ninh Giang cho biết, đã triệu tập 4 đối tượng đánh chết nam sinh lớp 10 tại sân nhà văn hóa thôn xảy ra tối hôm qua để làm rõ vụ án mạng. Theo đó, có mặt tại cơ quan công an, 4 đối tượng này đều khai nhận lý do đánh tử vong nam sinh lớp 10 là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương. Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của H. là do chấn thương gáy, phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não 2 bên và tiêu não, gẫy gai đốt sống cổ số 3. Các đối tượng đánh chết em H. đều là học sinh, chưa có tiền án, tiền sự gì Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Infonet/Vietnamnet Theo thông tin của báo Lao động, trước đó, khoảng 20h30 ngày 11/7, Công an huyện Ninh Giang nhận được thông tin về việc: Khoảng 20h cùng ngày, tại sân Nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), học sinh Đ.V.H. (sinh năm 2006 ở thôn Đồng Hội) đang hướng dẫn cho thiếu niên sinh hoạt hè thì có một số đối tượng đến gọi H. ra ngoài rồi dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người H. sau đó rời khỏi hiện trường. Sau khi bị đánh, H. ngã xuống sân Nhà văn hóa bất tỉnh, được người dân đưa vào trong Nhà văn hóa và báo y tế xã Hồng Phong đến cấp cứu nhưng xác định H. đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Ninh Giang đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Ninh Giang đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình điều tra, xác định: Khoảng 2 ngày trước đó, Phạm Quốc Cường (sinh năm 2005 thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, học sinh trường THPT Khúc Thừa Dụ) cho rằng anh H. tán tỉnh người yêu của Cường là P.T.Q.T. (sinh năm 2006, ở xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, học sinh trường THPT Ninh Giang II) trên mạng xã hội nên Cường đã rủ 3 đối tượng Nguyễn Thành Long (sinh năm 2005) Vũ Văn Đức (sinh năm 2004) và Phạm Văn Trang (sinh năm 2005, cùng trú Đông Xuyên, Ninh Giang, học sinh trường THPT Ninh Giang II) đi tìm H. để đánh nhưng không tìm được. Khoảng 20h ngày 11/7, Cường Long, Trang, Đức đi bằng 2 xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, thấy H. có mặt tại đây thì các đối tượng gọi H. ra ngoài rồi Long, Trang, Đức dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người H. dẫn đến hậu quả như trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Nguyên nhân 'khó tin' dẫn đến việc nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở Hải Dương Kết quả khám nghiệm cho thấy H. tử vong do chấn thương đầu gáy gây phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não hai bên và tiểu não,.. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-thanh-nien-danh-tu-vong-nam-sinh-lop-10-o-hai-duong-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-482686.html Theo TiNi (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-thanh-nien-danh-tu-vong-nam-sinh-lop-10-o-hai-duong-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-482686.html