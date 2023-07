Kết quả khám nghiệm cho thấy H. tử vong do chấn thương đầu gáy gây phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não hai bên và tiểu não,..

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng đến tử vong, mới đây, trao đổi với báo Lao động, Thượng tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nam sinh lớp 10 bị đánh dẫn đến tử vong ngày 11/7 là do mẫu thuẫn tình cảm nam nữ.

“Ngay tối hôm qua (11.7), ở địa bàn huyện Ninh Giang, chỉ vì mâu thuẫn tình yêu nam nữ, 4 cháu toàn học sinh lớp 10, lớp 11, có cháu vừa thi xong tốt nghiệp rủ nhau vào đánh nam sinh lớp 10 dẫn đến tử vong, rất đau thương, chỉ vì nguyên nhân không đâu ra đâu cả” - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thông tin.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào 20h10 ngày 11/7, cháu Đ.Q.H (sinh năm 2006, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đang hướng dẫn nhóm thanh thiếu nhi sinh hoạt hè tại nhà văn hoá thôn Đồng Hội thì bị nhóm đối tượng đến hành hung.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Cháu H. sau đó được sơ cấp cứu tại chỗ nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 20h40' cùng ngày.

Hiện trường nam sinh bị đánh hội đồng tử vong - Ảnh: báo Lao động

Theo nguồn tin riêng của báo Người Lao Động, quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 4 nghi phạm đến cơ quan công an làm việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định 2 ngày trước đó, P.Q.C. (SN 2005, trú tại xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang) cho rằng em Đ.Q.H. tán tỉnh người yêu của C. trên mạng xã hội nên đã rủ thêm 3 đối tượng cùng trú tại xã Đông Xuyên gồm: N.T.L. (SN 2005), V.V.Đ. (SN 2004) và P.V.T. (SN 2005) đi tìm H. để đánh nhưng không tìm được.

Đến khoảng 20 giờ ngày 11/7, C. cùng 3 đối tượng trên đi 2 xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội. Thấy H. có mặt tại đây, các đối tượng gọi ra ngoài rồi L., T., Đ. dùng chân, tay đánh H. dẫn đến hậu quả đau lòng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy H. tử vong do chấn thương đầu gáy gây phù não, xuất huyết não, xuất huyết bán cầu đại não hai bên và tiểu não...

Được biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên Công an huyện Ninh Giang đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền.

Đám tang nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa: Người mẹ khóc ngất khi hay tin con gặp nạn Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh tử vong khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-kho-tin-dan-den-viec-nam-sinh-lop-10-bi-danh-tu-vong-o-hai-duong-482575.html