Nam sinh 15 tuổi đi làm bị xe tải tông kéo lê một quãng, người bố kêu cứu trong vô vọng khiến nhiều người không khỏi phần xót xa

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, D cùng bố đi làm thuê nhưng trên đường về không may gặp nạn khi bị xe tải tông dẫn đến tử vong thương tâm.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động ngày 11-7, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một thiếu niên 15 tuổi tử vong.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 10-7, tại Km70+50, Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa), xe ô tô tải BKS 74H-001.89 do Trương Thế Thắng (27 tuổi, ngụ khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) điều khiển theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm xe với xe máy BKS 52K5-4074 chạy cùng chiều do anh N.H.H (37 tuổi, ngụ khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo) chở theo con là N.H.D (15 tuổi).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Dân Việt

Cú va chạm khiến cháu D. bị xe tải kéo theo một quãng. Người cha đã chạy theo ô tô tải và tri hô người dân cứu con của mình. Nhưng cháu D. đã không thể qua khỏi. Tài xế Trương Thế Thắng lái xe đã vội vã rời khỏi hiện trường. Đến 20 giờ 15 cùng ngày, cơ quan công an tạm giữ được ôtô liên quan đến vụ tai nạn.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Việt cho biết thêm, Ông Nguyễn Đình Khương – khóm trưởng khóm Tân Kim cho biết, D chuẩn bị lên lớp 10, là người ngoan hiền, siêng năng. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, D cùng bố đi đóng la phông cho một gia đình ở xã Tân Lập.

Chiếc xe tải do tài xế Trương Thế Thắng điều khiển trong lúc gây tai nạn - Ảnh: báo Người Lao Động

Bình thường hai cha con về sớm hơn. Nhưng hôm qua (10-7), hai cha con cố gắng làm thêm nên về muộn và xảy ra sự việc đau buồn.

Thấu hiểu nỗi đau và sự khó khăn của gia đình, hàng xóm, chính quyền địa phương đã chung tay lo hậu sự cho D.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-15-tuoi-di-lam-bi-xe-tai-tong-keo-le-mot-quang-nguoi-bo-keu-cuu-trong-vo-vong-khien-nhieu-nguoi-khong-khoi-phan-xot-xa-482289.html