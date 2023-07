Bỏ quên túi xách, nữ sinh 16 tuổi quyết định quay lại lấy nhưng không may bị tàu hỏa đâm trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Zing News, sáng ngày 11/7, ông Lê Hùng Đỉnh - Chủ tịch UBND xã Tế Nông, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 15h ngày 10/7, cháu H.N.A. (SN 2006) cùng 2 nữ sinh khác, đều trú ở xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương đến khu vực Cầu Lạc (trên đường sắt Bắc - Nam), xã Tế Nông, huyện Nông Cống vui chơi, chụp ảnh.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, do mải mê chơi trên đường ray, khi tàu tới gần, 3 nữ sinh thấy vậy liền tránh vào nơi an toàn. Tuy nhiên, do bỏ quên túi xách, em A. đã quay lại đường ray lấy túi thì bị đoàn tàu lao tới tông tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tế Nông đã tới hiện trường tiến hành làm rõ vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Phẫn nộ đôi vợ chồng tài xế xe tải đánh người khuyết tật đổ máu phải nhập viện cấp cứu Cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết đang tiến hành điều tra và làm rõ việc tài xế xe tải cùng vợ hành hung một người tàn tật phải nhập viện trong tình trạng máu me khắp người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-nhom-ban-len-khu-vuc-duong-sat-chup-hinh-nu-sinh-16-tuoi-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-tai-cho-482237.html