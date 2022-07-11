Phẫn nộ đôi vợ chồng tài xế xe tải đánh người khuyết tật đổ máu phải nhập viện cấp cứu

Xã hội 11/07/2022 09:30

Cơ quan chức năng tỉnh Long An cho biết đang tiến hành điều tra và làm rõ việc tài xế xe tải cùng vợ hành hung một người tàn tật phải nhập viện trong tình trạng máu me khắp người.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào tối ngày 10/7, Công an xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An, xác nhận đang làm việc với vợ chồng tài xế ôtô tải liên quan vụ hành hung một thanh niên tàn tật chạy xe máy trên đường.

Nạn nhân trong vụ hành hùng là anh Đặng Thành Công (38 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Phước Tây) bị nhiều vết thương trên cơ thể, đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Trụ.

Phẫn nộ đôi vợ chồng tài xế xe tải đánh người khuyết tật đổ máu phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Anh  Đặng Thành Công tại bệnh viện - Ảnh: Zing News 

Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h35 ngày 10/7, anh Công chạy xe máy chở trứng vịt đi giao cho lò ấp trứng. Trên đường về nhà, khi ôtô tải lưu thông cùng chiều vượt qua, anh Công bị tàn tật (mất một cánh tay, chân cũng bị thương nặng) nên giật mình chao đảo.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, bức xúc vì suýt bị ngã nên anh Công buông lời lớn tiếng. Tài xế xe tải dừng lại, bước xuống xe tiến lại gần đánh anh Công, vợ tài xế dù đang ẵm con nhỏ nhưng vẫn tham gia cùng chồng đánh anh Công.

Do chỉ có một tay và chân bị yếu nên anh Công ngã xuống đường khiến mặt, mũi chảy nhiều máu. Bị đánh đau, anh Công kêu cứu, người dân gần đó chạy ra can ngăn cũng bị tài xế đánh, sau đó lên xe chạy đi.

Phẫn nộ đôi vợ chồng tài xế xe tải đánh người khuyết tật đổ máu phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Người dân tỏ ra cực kỳ bức xúc trước hành động của đôi vợ chồng xe tải với người khuyết tật - Ảnh: báo Thanh Niên

Thấy vậy, người dân liền đuổi theo chặn đầu xe, giữ hai vợ chồng tài xế xe tải lại và điện báo công an. Anh Công được chở đi bệnh viện cấp cứu, còn vợ chồng tài xế được đưa về Công an xã. Bước đầu xác định tài xế tên Nguyễn Thành Lợi (28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Phước Tây).

Chị ruột Công cho biết, gia đình rất khó khăn. Cách đây mấy năm, anh Công bị tai nạn giao thông mất 1 cánh tay, chấn thương chân nặng nên đi lại không bình thường. Do không thể lao động nặng nên ở nhà nuôi vịt đẻ lấy trứng, trong lúc anh đi giao cho tiệm ấp trứng thì xảy ra sự việc.

Tại bệnh viện, gia đình của tài xế Lợi có mặt phụ lo đưa nạn nhân đi chụp hình và làm các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, người dân bức xúc việc vợ chồng tài xế xe tải đánh người khuyết tật là hành động khó chấp nhận.

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