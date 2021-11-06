Nhóm nam nữ ở Biên Hòa hát karaoke 'chui', dùng chất cấm với người nhiễm SARS-CoV-2

Xã hội 06/11/2021 11:41

Nhóm người này đi hát karaoke "chui" và sử dụng chất cấm ở phường An Bình, TP.Biên Hòa. Đáng chú ý trong nhóm này, có người dương tính với SARS-CoV-2.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 6/11, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một nhóm nam nữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 5/11, Công an phường Trảng Dài,TP.Biên Hòa ập vào kiểm tra một căn nhà tại khu phố 4C. Lực lượng chức năng phát hiện 4 nam, 5 nữ đang tụ tập "bay lắc" trong tiếng nhạc lớn, gồm Đ.N.B. (23 tuổi), N.V.T. (29 tuổi), N.V.T. (30 tuổi) - cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và N.V.T. (30 tuổi, biệt danh "Tú"), N.T.H (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), N.T.T.T (19 tuổi, ngụ Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Đ.T.T (15 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), P.T.M (25 tuổi), P.T.Đ (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Trong nhóm này, có người dương tính với SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 1
Nhóm người tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Bước đầu điều tra, công an xác định đêm 4/11, nhóm của B. đi hát karaoke "chui" ở phường An Bình, TP.Biên Hòa. Trong lúc cả nhóm sử dụng ma túy thì bị chủ quán phát hiện nên ngừng phục vụ. 

Được nhân viên của quán giới thiệu, nhóm này đến thuê căn nhà nêu trên của Nguyễn Thúy Hằng với giá 3 triệu đồng để tiếp tục "bay lắc" vào rạng sáng 5/11. Hằng còn gọi 4 cô gái tới chơi cùng khách với giá 400.000 đồng/giờ.

Căn nhà này đã được Hằng cải tạo tường cách âm, sửa chữa lại và trang bị đầy đủ phụ kiện làm "bãi đáp" cho những kẻ chơi ma túy.

Vụ 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19: Đình chỉ dây chuyền tiêm, rà soát lại các quy trình tiêm chủng

Vụ 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19: Đình chỉ dây chuyền tiêm, rà soát lại các quy trình tiêm chủng

Liên quan đến vụ việc 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19, cơ quan chức năng đã có thông tin chính thức về vụ việc nghiêm trọng này, đồng thời đưa ra quyết định đình chỉ những cán bộ để xảy ra sai sót

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 cùng chất cấm SARS-CoV-2

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số