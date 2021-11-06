Nhóm nam nữ ở Biên Hòa hát karaoke 'chui', dùng chất cấm với người nhiễm SARS-CoV-2

Nhóm người này đi hát karaoke "chui" và sử dụng chất cấm ở phường An Bình, TP.Biên Hòa. Đáng chú ý trong nhóm này, có người dương tính với SARS-CoV-2.
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Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 6/11, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một nhóm nam nữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trước đó, sáng 5/11, Công an phường Trảng Dài,TP.Biên Hòa ập vào kiểm tra một căn nhà tại khu phố 4C. Lực lượng chức năng phát hiện 4 nam, 5 nữ đang tụ tập "bay lắc" trong tiếng nhạc lớn, gồm Đ.N.B. (23 tuổi), N.V.T. (29 tuổi), N.V.T. (30 tuổi) - cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và N.V.T. (30 tuổi, biệt danh "Tú"), N.T.H (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), N.T.T.T (19 tuổi, ngụ Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Đ.T.T (15 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), P.T.M (25 tuổi), P.T.Đ (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Trong nhóm này, có người dương tính với SARS-CoV-2.
Bước đầu điều tra, công an xác định đêm 4/11, nhóm của B. đi hát karaoke "chui" ở phường An Bình, TP.Biên Hòa. Trong lúc cả nhóm sử dụng ma túy thì bị chủ quán phát hiện nên ngừng phục vụ.
Được nhân viên của quán giới thiệu, nhóm này đến thuê căn nhà nêu trên của Nguyễn Thúy Hằng với giá 3 triệu đồng để tiếp tục "bay lắc" vào rạng sáng 5/11. Hằng còn gọi 4 cô gái tới chơi cùng khách với giá 400.000 đồng/giờ.
Căn nhà này đã được Hằng cải tạo tường cách âm, sửa chữa lại và trang bị đầy đủ phụ kiện làm "bãi đáp" cho những kẻ chơi ma túy.