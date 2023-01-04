Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông

Phó tư lệnh Quân khu 9 cho biết, sau khi nhận thông tin bé trai bị lọt vào ống bê tông sâu 35m, Quân khu 9 đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ gồm bộ đội và dân quân tự vệ hỗ trợ. Đơn vị cũng chỉ đạo lực lượng công binh quân khu sử dụng nhân lực và phương tiện, gồm xe cứu hộ cứu nạn đa năng, thiết bị cắt bê tông chuyên dụng kịp thời đến hiện trường để tham gia hỗ trợ cùng lực lượng địa phương.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trưa 3/1, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó tư lệnh Quân khu 9, cùng với đoàn công tác Tỉnh đội Đồng Tháp đã đến thăm, động viên gia đình Hạo Nam - cháu bé 10 tuổi bị lọt vào ống bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ của bé Hạo Nam) cho biết: "Từ khi bé Hạo Nam bị tai nạn đến nay thì nhiều nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và hỗ trợ rất nhiều. Đó là nguồn động viên tinh thần vô giá cho gia đình chúng tôi trong thời điểm cả gia đình đau buồn vì lực lượng chức năng vẫn chưa cứu được Nam".

Nhận thấy gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, chỉ có một người trong nhà là lao động chính, con còn nhỏ... lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9 cho biết sẽ cùng Tỉnh đội Đồng Tháp lên kế hoạch hỗ trợ một căn nhà để các thành viên trong gia đình có nơi ở ổn định, giúp vợ chồng anh Lý Văn Tài - cha bé Hạo Nam - tìm việc làm mới có cuộc sống tốt hơn.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Bình cho hay gia đình bé Hạo Nam thuộc diện khó khăn của địa phương nên sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã đến thăm, động viên an ủi và hỗ trợ tinh thần, vật chất cho gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, phó tư lệnh Quân khu 9, thăm và động viên cha mẹ bé Hạo Nam - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Đồng thời, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi có thông tin về việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) bị lọt xống trụ bê tông 35m, các cấp Hội LHPN trên địa bàn đã đến thăm hỏi, động viên anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (cha và mẹ bé Nam).

"Các cấp Hội sát cánh với gia đình. Cán bộ, hội viên ở địa phương cũng tham gia hỗ trợ hậu cần cho lực lượng cứu nạn cứu hội" - bà Thanh Bình thông tin.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cho hay hoàn cảnh gia đình bé Nam khó khăn. Các cấp Hội dự kiến sẽ tính toán để tiếp tục hỗ trợ cho gia đình bé.

Bà Lê Thị Mỹ Xuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), cho biết thêm, từ khi sự việc xảy ra đều có cán bộ Hội túc trực tại gia đình để hỗ trợ, cũng như động viên chị Linh, đến nay tinh thần chị Linh đã ổn định hơn. Bên cạnh đó, Hội đã kết nối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành y tế, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, chia sẻ thêm cho gia đình.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị Linh - anh Tài không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng họ có 2 người con, trong đó Nam là con trai lớn đang học lớp 5, em gái mới được 1 tuổi. Hằng ngày, cháu Nam đi nhặt phế liệu để bán kiếm tiền phụ bố mẹ.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu cháu Thái Lý Hạo Nam - Ảnh: TTXVN

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, từ tối 2/1 đến sáng 3/1, các đơn vị cứu hộ, cứu nạn đã đặt ống có chiều sâu 14m (còn lại 3m trên mặt đất) để bao quanh ống bê tông (có bé Nam), sau đó sẽ dùng khoan guồng xoắn để làm tơi đất, giảm áp lực ma sát trực tiếp lên thành ống. Khi nào đủ điều kiện sẽ rút trụ bê tông lên và thực hiện các biện pháp cứu hộ.

Dự kiến trong chiều nay sẽ hoàn thành các công đoạn, sau đó sẽ rút ống lên. Do bé đang ở ngày thứ 4 trong ống hẹp, có khả năng đa chấn thương nên tiên lượng rất xấu.

Theo ông Bửu, đây là một tình huống tai nạn hi hữu, hiếm gặp, không ngờ được nên các biện pháp ban đầu là tập trung cứu sống bé. Sau đó, thấy khó khăn nên tỉnh triển khai các biện pháp khác. Mặc dù ban đầu có lúng túng, bất ngờ nhưng các đơn vị tại chỗ đã tìm mọi cách để triển khai sớm nhất các biện pháp cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, cho biết đã đến chỉ đạo lực lượng công binh hỗ trợ cứu nạn. Ngày 2/1, hơn 90 cán bộ, chiến sĩ công binh tinh nhuệ nhất cùng với nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động tăng cường cho lực lượng cứu hộ tại chỗ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình một căn nhà cùng như tìm việc làm cho vợ chồng anh Tấn Tài.