Lý do liên tục thay đổi phương án làm kéo dài thời gian cứu nạn cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lý giải cứu nạn kéo dài: “Lúc đầu, địa phương tính giải cứu cháu bé theo phương án tại chỗ”. Cụ thể, lực lượng cứu nạn tính đến phương án thả dây chuyên dụng xuống.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tính đến hiện tại, đã qua gần 4 ngày, đêm kể từ khi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống cọc bê tông ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Công tác cứu nạn vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Lực lượng cứu nạn tính đến phương án dùng máy khoan làm mềm đất ở khu vực xung quanh, rồi dùng cẩu kéo ống cọc bê tông lên. Nhưng thiết bị lúc này chỉ có thể huy động là máy khoan giếng. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháo cho hay: “Dùng máy khoan địa chất để làm đất tơi ra nhưng tiến độ quá chậm”.

Phương án này không thực hiện được, bởi đường kính cọc bê tông quá nhỏ, bé trai không thể xoay xở để luồn dây vào người để được người bên trên kéo lên. Do đó, lực lượng cứu nạn bơm oxy, chuyền nước xuống dưới để duy trì sự sống cho nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn bơm oxy, chuyền nước xuống để duy trì sự sống cho bé trai - Ảnh: Vietnamnet

Theo ông Bửu, địa điểm cháu bé bị nạn nằm ở vùng sâu nên việc điều phương tiện đến mất nhiều thời gian, gặp nhiều khó khăn. Với máy khoan chuyên dụng, lực lượng hiện trường đối diện với nguy cơ khác là dễ làm cho ống cọc bê tông bị gãy hoặc đứt mối nối.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng hỗ trợ đến hiện trường, trong đó có có hơn 90 cán bộ chiến sĩ Công binh Quân khu 9 với thiết bị chuyên dụng.

Chiều 3/1, ông Bửu cho biết, lực lượng tại hiện trường đã bàn tính thực hiện phương án được xem là tốt nhất và lần đầu tiên thực hiện là đóng xuống một lồng thép đường kính 1,6m, dài 19m bọc quanh ống cọc bê tông.

Lực lượng cứu nạn dùng khoan guồng xoắn làm tơi xốp bùn đất bên trong lồng thép, để bơm hút ra ngoài, làm giảm lực ma sát…. Theo tính toán của ban chỉ huy hiện trường khi khoan guồng xoắn đến độ sâu 27m sẽ tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông, dùng thiết bị chuyên dụng kéo ống cọc bê tông lên theo hướng thẳng đứng. Sau đó tiến hành cưa, cắt từng đoạn.

Tuy nhiên, phương án này đang gặp khó do kết cấu đất chặt. Mặt khác, việc kéo ông cọc bê tông lên có khả năng gãy, đứt các mối nối giữa các đoạn.

Để đẩy nhanh tiến độ cứu nạn, tối 3/1, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3 - 4m lực lượng sẽ phối hợp kéo trụ bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt trụ bê bông khi được nhấc lên”.

Theo tính toán, sáng 4/1 sẽ rút được ống cọc bê tông lên.

Những phương án mới được kết hợp để đẩy nhanh tiến độ vụ cứu nạn - Ảnh: Vietnamnet

Theo ghi nhận của Dân trí, hiện trường nơi xảy ra sự việc cách đường dân sinh khoảng 500m (đường ven kênh An Phong - Mỹ Hòa, ấp 2, xã Phú Lợi). Con đường chính dẫn vào nơi xảy ra vụ việc toàn đất đá nham nhở, độ rộng mặt đường hẹp và bên bồi bên lở có nguy cơ sụt lún nếu phương tiện trọng tải nặng đi qua, khiến xe chuyên dụng không thể tiếp cận.

Vì thế, các thiết bị chuyên dụng được vận chuyển thay thế bằng nhân lực khiêng vác, xe máy, ghe ven mương. Thêm vào đó, tại tuyến đường thủy vào hiện trường là kênh Rọc Sen, có luồng thủy hẹp và cạn nên sà lan và tàu thuyền qua lại gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải phát quang cỏ cây hai bên mới có không gian cho tàu thuyền ra vào hiện trường thuận tiện. Do đó, công đoạn di chuyển bị kéo dài thời gian.

Khoan cọc bê tông tại hiện trường bé trai 10 tuổi rơi xuống hố - Ảnh: báo Dân Trí

Nói về tình trạng bé trai lọt vào trụ bê tông hôm 31/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cho rằng, bé rơi vào trụ bê tông có lòng trụ hẹp, rất có thể bị đa chấn thương nên tiên lượng xấu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết các tổ cứu hộ sẽ làm việc xuyên đêm, không ngơi nghỉ, để tới sáng mai có thể kéo trụ bê tông nơi bé trai đang mắc kẹt lên mặt đất.

Trước đó, trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình dự án cầu kênh Rọc Sen thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất.

Sau sự việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Các lực lượng của tỉnh Đồng Tháp đã huy động khoảng 350 cán bộ, công nhân đến hiện trường để chỉ đạo, thực hiện giải cứu bé trai.