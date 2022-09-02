Sau khi nhậu xong, nam thanh niên đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế nên nảy sinh ý định giết chết bà bằng cách tạt xăng rồi bật hộp quẹt châm lửa đốt

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, vào ngày 2/9, thông thin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trương Hoài Thương (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, Thương là người đã tạt xăng đốt chết mẹ kế.

Bị can Trương Hoài Thương tại cơ quan công an. (Ảnh: Pháp Luật)

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 28.8, sau khi nhậu xong, Thương đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế là Nguyễn Thị Thanh Nhừng (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh) nên nảy sinh ý định giết chết bà.

Sau đó, Thương điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa mua 3 lít xăng. Về tới nhà, thấy bà Nhừng và Trương Hoài Thanh (10 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ với Thương) đang ngủ trong mùng, Thương lấy xăng tạt vào rồi bật lửa đốt.

Hậu quả, Bà Nhừng cùng con trai bị cháy toàn thân cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM. Tuy nhiên, đến ngày 29/8, bà Nhừng tử vong, còn Thanh trong tình trạng bỏng nặng và nguy kịch vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Ảnh minh họa

Sau khi gây án, Thương bỏ trốn, đến ngày 30/8 ra đầu thú tại Công an TX. Bình Minh và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, vụ phóng hỏa đốt chết mẹ kế đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Dương: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy đen trong bụi cỏ ven đường gần bệnh viện Một số người dân đi qua đoạn đường vắng gần bệnh viện ở Bình Dương thì phát hiện một vật thể lạ bị cháy đen bên bụi cỏ ven đường, lại gần kiểm tra thì tá hỏa thấy thi thể trẻ sơ sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhau-xong-nho-lai-mau-thuan-cu-nam-thanh-nien-o-vinh-long-tuoi-xang-dot-chet-me-ke-498498.html