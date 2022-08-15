Các nạn nhân vụ xe ô tô tông hàng loạt người tại cây xăng trên đường Láng, TP. Hà Nội đã được giám định thương tích phục vụ công tác điều tra.
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Liên quan đến vụ "xe điên" đâm vào cây xăng ở Hà Nội, theo thông tin từ báo Lao động, Công an quận Đống Đa đã tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với các nạn nhân trong vụ việc.
Đồng thời, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điều 260 Bộ luật Hình sự. Ngô Công Hán là tài xế đã lái xe ôtô đâm vào cây xăng trên đường Láng khiến 8 người bị thương.
Ngày 15/8, Công an quận Đống Đa cho biết, tới thời điểm hiện tại, sức khoẻ của các nạn nhân đã cơ bản ổn định. Qua giám định thương tích, 2 người bị thương nhẹ, 6 người còn lại có thương tích khoảng 6 - 7%.
Còn về phía tài xế, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với Ngô Công Hán.
Theo thông tin từ báo Giao thông, trước đó, khoảng 21h55 tối 12/8, tài xế Hán điều khiển xe ô tô BKS: 30H - 758.03 lao thẳng vào cây xăng ở đường Láng, tông hàng loạt xe máy và người dân khiến 8 người bị thương.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an đã phong toả hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời đưa tài xế Hán về trụ sở làm việc. Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở.
Tài xế Hán đã khai nhận bản thân trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông đã uống bia ở 540 đường Láng. Khi điều khiển xe tới cây xăng, tài xế Hán đã không làm chủ được tay lái và tông thẳng vào cây xăng khiến 8 người (trong đó có 2 nhân viên cây xăng) bị thương.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.