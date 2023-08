Vị luật sư nhận định, nếu tài xế không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong hoặc thương tích từ 61% hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng thì sẽ bị truy cứu theo Điều 260 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp vi phạm của tài xế thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm và vi phạm nồng độ cồn thì có thể bị áp dụng hình phạt tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 3 - 10 năm.

Còn nếu vụ tai nạn gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỉ lệ thương tích từ 201% thì tài xế có thể đối diện với mức phạt tù từ 7 - 15 năm...

“Vụ tai nạn sẽ để lại hậu quả ảnh hưởng đến đời sống của các nạn nhân, do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền phòng chống tác hại rượu bia, luật giao thông đường bộ để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra”- luật sư Cường chia sẻ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 13/8, Công an Q.Đống Đa, Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trong tại cây xăng đường Láng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu vào cuộc, cơ quan Công an làm rõ, nam tài xế có biểu hiện say rượu. Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Công an quận Đống Đa đã đưa tài xế về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12/8, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại cây xăng đường Láng (vị trí gần Ngã Tư Sở). Sau cú tông mạnh từ chiếc ô tô màu đỏ mang BKS: 30H - 75803, nhiều xe máy bị hất văng, la liệt. Nhiều người đổ xăng nằm gục tại chỗ.

Vụ tai nạn xác định có 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trong số người bị thương, có nam thanh niên nằm bất động ngay dưới bánh xe ô tô máu chảy ra ngoài đất.

Nhận được thông tin, các ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để đưa người đi cứu nạn và tiến hành điều tra vụ việc.