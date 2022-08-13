Vụ tài xế ô tô đâm loạt xe máy ở cây xăng làm 8 người bị thương: Đối tượng phải đối diện án phạt nào?

Xã hội 13/08/2022 19:44

“Vụ tai nạn sẽ để lại hậu quả ảnh hưởng đến đời sống của các nạn nhân, do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền phòng chống tác hại rượu bia, luật giao thông đường bộ để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra” -  TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ.

Liên quan đến vụ tai nạn làm 8 người bị thương ở cây xăng Hà Nội, được biết, được biết, lái xe điều khiển ô tô tông cây xăng là Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, TS.LS Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương và nhiều tài sản bị hư hại.

Vị luật sư nhận định, nếu tài xế không tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong hoặc thương tích từ 61% hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng thì sẽ bị truy cứu theo Điều 260 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ tài xế ô tô đâm loạt xe máy ở cây xăng làm 8 người bị thương: Đối tượng phải đối diện án phạt nào? - Ảnh 1
TS.LS Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương và nhiều tài sản bị hư hạ - Ảnh: Tiền Phong

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao (0,9 miligam/lít khí thở) ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện và là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên. Bởi vậy, việc xác định yếu tố lỗi không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát và vi phạm nồng độ cồn trong trường hợp này là tương đối rõ, vấn đề còn lại là hậu quả vụ tai nạn có nghiêm trọng hay không để xử lý theo quy định.

Trường hợp vi phạm của tài xế thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm và vi phạm nồng độ cồn thì có thể bị áp dụng hình phạt tại điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 3 - 10 năm.

Còn nếu vụ tai nạn gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỉ lệ thương tích từ 201% thì tài xế có thể đối diện với mức phạt tù từ 7 - 15 năm...

“Vụ tai nạn sẽ để lại hậu quả ảnh hưởng đến đời sống của các nạn nhân, do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền phòng chống tác hại rượu bia, luật giao thông đường bộ để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra”- luật sư Cường chia sẻ.

Vụ tài xế ô tô đâm loạt xe máy ở cây xăng làm 8 người bị thương: Đối tượng phải đối diện án phạt nào? - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 13/8, Công an Q.Đống Đa, Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trong tại cây xăng đường Láng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu vào cuộc, cơ quan Công an làm rõ, nam tài xế có biểu hiện say rượu. Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Công an quận Đống Đa đã đưa tài xế về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12/8, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại cây xăng đường Láng (vị trí gần Ngã Tư Sở). Sau cú tông mạnh từ chiếc ô tô màu đỏ mang BKS: 30H - 75803, nhiều xe máy bị hất văng, la liệt. Nhiều người đổ xăng nằm gục tại chỗ.

Vụ tai nạn xác định có 8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trong số người bị thương, có nam thanh niên nằm bất động ngay dưới bánh xe ô tô máu chảy ra ngoài đất.

Nhận được thông tin, các ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt để đưa người đi cứu nạn và tiến hành điều tra vụ việc.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ô tô 'điên' tông cây xăng làm 8 người bị thương: Tài xế đã đi đâu trước khi gây tai nạn?

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Một vụ tai nạn nghiệm trọng đã xảy ra tên địa bàn TP. Hà Nội. Lái xe ô tô tông liên hoàn 4 xe máy, làm 8 người bị thương tại cây xăng 111 đường Láng, đã có những lời khai ban đầu về vụ việc.

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