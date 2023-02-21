"Ông Nhạt từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền sự về tội Cố ý gây thương tích. Ông này có quan hệ xã hội phức tạp, cộm cán tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa", lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa nói.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 21/2, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho hay căn cứ kết quả giám định thương tích, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạt (ngụ thôn 1, xã Nghĩa Lâm) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo các bác sĩ, anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy hai vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy ba vị trí). Hiện Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nhạt để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bên cạnh đó, Công an huyện Tư Nghĩa đã cử một tổ công tác phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi ra Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để trưng cầu giám định thương tích của anh Lâm Anh Đạt. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của anh Đạt là 24%.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra.

“Vợ chồng ông Nhạt sử dụng tuýp sắt, ghế inox đánh nam shipper gãy hai tay là khó thể chấp nhận, cần phải lên án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", lãnh đạo huyện Tư Nghĩa nêu quan điểm. Ông đề nghị Công an huyện tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can nếu xét thấy hành vi đánh người gây thương tích và có dấu hiệu phạm tội.

Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của anh Đạt là 24% - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 11h trưa 17/2, shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên trị giá 230.000 đồng (200.000 tiền cây và 30.000 tiền ship).

Khi ông Nhạt không nhận hàng, anh Đạt gọi điện cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt để trực tiếp trao đổi. Do ông Nhạt không nhận hàng nên anh Đạt đề nghị trả phí vận chuyển (30.000 đồng), trả lại đơn hàng về cho người bán, theo quy định của công ty.

Lời qua tiếng lại về phí trả hàng, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt rồi dùng tay đấm liên tiếp, dùng bình bông đập vào đầu shipper. Bức xúc vì vô cớ bị đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ. Ông Nhạt liền hô lớn, vợ ông chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox, thay nhau đánh shipper.

Bị đánh liên tục, anh Đạt đẩy cửa cổng chạy đến nhà người dân gần đó lẩn trốn và nhờ người dân điện báo công an. Anh Đạt sau đó đi đường vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc.