Xót xa người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng đuổi khỏi nhà, 3 mẹ con nương nhờ công an phường

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin mà tài khoản Facebook A.T đã đăng tải. Cụ thể, chị A.T cho biết, mình và 2 con bị gia đình nhà chồng (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đuổi khỏi nhà. Nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ bất bình trước hành động kể trên.

Theo UBND P.Tây Mỗ, chị A.T và gia đình đã có mâu thuẫn từ lâu. Hai vợ chồng đã ra tòa án ly hôn. "Cuối năm 2022 đã có kết luận của tòa sơ thẩm nhưng chị A.T. kháng cáo nên các hồ sơ đang được TAND thành phố phúc thẩm", thông tin từ UBND P.Tây Mỗ cho hay. Theo chia sẻ của chị A.T, chị cùng 2 con đang ở nhà người quen. Hai cháu đã dần ổn định.