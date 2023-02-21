Xót xa người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng đuổi khỏi nhà, 3 mẹ con nương nhờ công an phường

Xã hội 21/02/2023 10:22

Khi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, chị A.T đã đăng tải sự việc lên trang cá nhân Facebook. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã lên tiếng về vụ việc này.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin mà tài khoản Facebook A.T đã đăng tải. Cụ thể, chị A.T cho biết, mình và 2 con bị gia đình nhà chồng (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đuổi khỏi nhà. Nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ bất bình trước hành động kể trên.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND P.Tây Mỗ cho biết, địa phương đã nắm được thông tin. Bước đầu, tổ hòa giải của phường và đại diện chính quyền phường đã làm việc với gia đình.

Theo UBND P.Tây Mỗ, chị A.T và gia đình đã có mâu thuẫn từ lâu. Hai vợ chồng đã ra tòa án ly hôn. "Cuối năm 2022 đã có kết luận của tòa sơ thẩm nhưng chị A.T. kháng cáo nên các hồ sơ đang được TAND thành phố phúc thẩm", thông tin từ UBND P.Tây Mỗ cho hay. Theo chia sẻ của chị A.T, chị cùng 2 con đang ở nhà người quen. Hai cháu đã dần ổn định.

 

Xót xa người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng đuổi khỏi nhà, 3 mẹ con nương nhờ công an phường - Ảnh 1
Khi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, chị A.T đã đăng tải sự việc lên Facebook - Ảnh: Vietnamnet
Xót xa người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng đuổi khỏi nhà, 3 mẹ con nương nhờ công an phường - Ảnh 2
Hình ảnh chị A.T và 2 con ở trụ sở công an phường đêm 18/2 - Ảnh: Báo Thah Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND phường Tây Mỗ, mẹ chồng chị A.T là bà N.T.H đã gửi đơn đến chính quyền địa phương, trong đơn nêu rõ 10 lý do không cho phép chị A.T tiếp tục ở trong nhà.

Trong đơn bà H. cho biết, sau khi ly hôn, chị T. có xin ở lại. Bà H. yêu cầu một mình chị ra khỏi nhà, còn các cháu hoàn toàn có thể ở lại. "Một lần nữa tôi đề nghị chị T. không được lôi các cháu vào việc của người lớn và lấy cớ các cháu để vu khống gia đình tôi", bà H. nêu trong đơn.

Xót xa người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng đuổi khỏi nhà, 3 mẹ con nương nhờ công an phường - Ảnh 3
Đơn của mẹ chồng chị A.T gửi tới chính quyền địa phương - Ảnh: Vietnamnet

Chiều ngày 20/2, chị A.T cho biết, tâm lý của chị vẫn chưa thể ổn định sau sự việc ngày hôm đó. Hiện tại, chị cùng 2 con đang ở nhà người quen.

"Gặp tôi, các cháu thương mẹ nên khóc và động viên rất nhiều. Các cháu nói với tôi: "Con sẽ theo và ở với mẹ, dù có khó, khổ đến thế nào". Nhìn hai đứa con lúc đó tinh thần rất kém, xót xa lắm. Tôi đã xin phép nhà trường cho các cháu nghỉ học vài ngày để tâm lý hoàn toàn ổn định", chị T. nói.

Cũng theo chị T., sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình chị trong Đồng Tháp rất hoang mang, liên tục gọi điện hỏi thăm và động viên.

"Tôi thân gái một mình từ Đồng Tháp ra Hà Nội lấy chồng đã được hơn 17 năm, có với chồng 2 con 1 trai, 1 gái, tưởng đâu cuộc sống đến nay sẽ yên ổn, đầm ấm thì cuối cùng giờ này 3 mẹ con rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, chẳng nơi dung thân, phải tá túc tại đồn Công an phường Tây Mỗ vào đêm 18/2. Hôm nay, khi lên UBND phường, các cán bộ cũng động viên và đề cập đến vấn đề hỗ trợ chỗ ăn ngủ, nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi từ chối vì mong muốn của tôi là được quay về để có một nơi ổn định, ở thật tốt cùng các con", chị T. nói.

Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ vụ việc ồn ào nêu trên và sớm có thông tin cụ thể.

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