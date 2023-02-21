Phẫn nộ thiếu nữ 17 tuổi ở TP.HCM bị mẹ ruột trói đánh, thương tích nhiều chỗ trên cơ thể

Xã hội 21/02/2023 11:30

Vào ngày 21/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp Công an phường Tam Phú điều tra vụ việc một thiếu nữ 17 tuổi bị mẹ ruột dùng vật dụng đánh gây nhiều thương tích.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 21/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp Công an phường Tam Phú điều tra vụ mẹ ruột đánh con gái gây thương tích. 

Cụ thể, ông P.V.U (53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), cha ruột của nữ sinh N.H.N. (17 tuổi, học sinh một trường THPT ở TP.HCM) đã có đơn trình báo đến Công an phường Tam Phú (thành phố Thủ Đức) về việc vợ cũ của mình là bà N.T.T.D. (tạm trú phường Tam Bình, mẹ ruột cháu N.) đánh, gây thương tích ở tay, chân, mông và vùng cổ của con gái...

Phẫn nộ thiếu nữ 17 tuổi ở TP.HCM bị mẹ ruột trói đánh, thương tích nhiều chỗ trên cơ thể - Ảnh 1
Bé N. nghi bị mẹ ruột hành hung gây thương tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hai vợ chồng ông U. đã ly hôn từ năm 2008 nên ở riêng. Cháu N. chuyển về ở với mẹ ruột ở phường Tam Phú.

 

Tết Nguyên đán Quý Mão, cháu N. có về đón Tết với ông U. tại Bình Chánh. Sau khi trở về nhà, cháu N. trao đổi với mẹ muốn được về sống với cha và muốn rút học bạ tại trường đang học để về học gần nhà ông U.

Qua trao đổi, bà D. không đồng ý, yêu cầu ông U. phải trả lại số tiền bà đã làm thủ tục để cháu N. đi du học nước ngoài. Ngày 29/1, do ông U. và bà D. không đạt được thỏa thuận và cãi nhau nên bà D. bực tức đã trói và dùng vật dụng đánh khắp người cháu N.

Đến ngày 15/2, ông U. phát hiện con gái có dấu hiệu bị đánh và có vết thương khắp người, hỏi thì được biết bị mẹ đánh.

Ông U. đã làm đơn và dẫn con gái đến Công an phường Tam Phú trình báo vụ việc. Bước đầu, người mẹ thừa nhận đã đánh con gái trong lúc nóng giận "do cháu hỗn".

Cũng theo nguồn tin, hiện tại cơ quan chức năng đã đưa thiếu nữ đi giám định thương tật và lấy lời khai những người liên quan để có hướng xử lý.

 

 

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