Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 1 giờ 25 cùng ngày, tại vị trí Km1010+300m QL1A đoạn qua thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), ô tô khách BKS 51B-199.xx do ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển (trên xe có 31 người, bao gồm cả lái xe) đã tông vào đuôi xe tải BKS 81C-156.xx do tài xế Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, trú huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Vụ tai nạn khiến đầu xe ô tô khách hư hỏng nặng, biến dạng, đuôi xe tải móp méo. Vụ tai nạn làm 3 người chết (1 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 1 người chết tại bệnh viện) và 13 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu.

Lực lượng chức năng nỗ lực đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: VOV

Chiếc xe khách bị biến dạng sau vụ va chạm - Ảnh: Báo Sài gòn và giải phóng

Theo thông tin từ báo Sài gòn và giải phóng, dựa vào lời kể của người dân sống hai bên đường, vào khoảng gần 2 giờ sáng, trong lúc đang ngủ thì nghe một tiếng va chạm lớn. Sau khi chạy ra đường thì nghe tiếng kêu cứu của các hành khách trên xe khách. Cú tông mạnh nên đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải. Người dân phải phá cửa đưa mọi người trên xe ra ngoài và báo cho công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân ban đầu. Qua kiểm tra, 2 lái xe không có nồng độ cồn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao đổi với các bác sĩ cứu chữa cho các nạn nhân vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sài gòn và giải phóng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên người gặp nạn đang được cấp cứu tại đây, cũng như chỉ đạo bệnh viện nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân.

Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.