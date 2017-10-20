Nhận được quà 20/10 là chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu 6, cô gái chê bai người yêu: 'Đi ô tô mà tặng quà quá kém'

Xã hội 20/10/2017 11:18

Đối với nhiều người, 20/10 chỉ cần nhận được lời nhắn chúc mừng thôi cũng đã thấy vui, vậy mà cô gái trẻ dưới đây lại chê bai người yêu chỉ tặng có chiếc đồng hồ giá 1 triệu 6.

Sau khi nhận được quà 20/10, thay vì đăng ảnh khoe với đám bạn thì cô gái trẻ này lại viết trạng thái "dài như dòng sông" có nội dung chê người yêu tặng quà quá rẻ tiền. Cụ thể, món quà cô gái này nhận là chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu 6.

“Có anh chị nào cảm thấy người yêu tặng mình quà rất lìu tìu không?

Người yêu em là cựu sinh viên NEU, anh ấy sinh năm 92 em còn chẳng quan tâm khóa nào, chỉ biết anh ấy học NEU ra. 

Em được mọi người đánh giá là xinh xắn, cao ráo, em cũng có thi cuộc thi hoa khôi của trường nhưng chỉ được 1 giải nhỏ, có cơ cấu hết rồi nên đành chịu thôi. Anh người yêu em tán em được nửa năm rồi, em đang là sinh viên năm 3 trường khác. 

Lúc tán em thì em ấy đã đi SH rồi, ngoài ra còn đi ô tô con Cruze gì gì đó em cũng chẳng biết nhưng mới cứng. Anh ấy bảo là tự làm ra vì nhà cũng không giàu có gì, em xác nhận là nhà không giàu có gì, giờ 1 tháng đi làm cũng kiếm khoảng 80 – 90 triệu. 

Nghe cũng giỏi, mua được 1 căn nhà chung cư hơn 1 tỷ nhưng vẫn phải trả nợ ngân hàng một ít nữa… đại loại thì em thấy như anh ấy cũng giỏi.

Chỉ có điều là em thấy anh ấy đi làm 80 – 90 triệu 1 tháng mà từ lúc yêu nhau đến giờ em thấy anh ấy tặng quà cứ lìu tìu kiểu gì ấy. người ta làm 80 – 90 triệu/tháng chia ra mỗi ngày phải được 2 đến 3 triệu.

Vậy mà 1 tháng mới có 2,3 ngày kỉ niệm anh ấy tặng em nào là quần áo có 300-400k. Thỏi son có 1 triệu, mỹ phẩm cũng 1 triệu, cái đồng hồ có 1 triệu 4. Có những hôm chỉ tặng hoa không, rồi có hôm chỉ đưa đi ăn... từ lúc yêu tới giờ khoảng 6 tháng mà em tính ra 30,40 món quà anh ấy tặng toàn có 1,2 triệu là cùng, có mỗi đôi giày 2 triệu 5. Nhân lên thì còn chẳng bằng 1 tháng đi làm của anh ấy.

Em thấy đầy đứa bạn em, yêu người còn chẳng có ô tô được tặng quà lớn hơn nhiều. Thế nên em với anh ấy mặc dù yêu nhau, em chỉ dừng lại ở mức nắm tay với ôm thôi chưa cho hôn...

Anh chị có bao giờ nghĩ kiểu nó không xứng tầm không? Kiểu là đi ô tô thì thà ít quà cũng được nhưng quà nên to ấy... thế nó mới xứng tầm. Nhiều tiền mà lìu tìu như này liệu sau này lấy nhau về, chẳng may có lấy nhau về nhé thì cũng lìu tìu rồi chắt chiu với vợ con không?

Là em em vẫn thấy lìu tìu, dù gì cũng phải quà to để thể hiện tấm lòng chứ. 20/10 tự dưng thấy tặng cái đồng hồ có 1 triệu 6 thấy quá kém. Mình là con gái, mình còn sinh viên, còn xinh đẹp, mình có quyền, sao phải khổ nhỉ, tuổi thanh xuân của mình sao lại phải uổng phí thế?”.

Nhận được quà 20/10 là chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu 6, cô gái chê bai người yêu: 'Đi ô tô mà tặng quà quá kém' - Ảnh 1
Cô gái đăng status chê người yêu tặng quà ki bo - Ảnh: Internet

Đa số mọi người đều chỉ trích suy nghĩ quá thực dụng của cô gái này: "Quen nhau 6 tháng mà dắt tay 30 - 40 món quà đều trên 1 triệu, bạn còn chê thứ gì nữa thế?", "Ôi trời, nghe là biết dạng con gái thực dụng, ham vinh hoa rồi, chia tay lẹ đi anh trai"...

Theo đó, nhiều người đã đồng loạt gửi lời khuyên chia tay cho anh chàng trong câu chuyện này. "Nếu mình là bạn trai của cô gái này, mình sẽ chia tay ngay và luôn nhé! Yêu vì quà à? Mà anh ấy tặng cho bạn những món quà ấy chẳng xứng với bạn đâu, vì sao ư, vì cái giá của bạn quá rẻ, chẳng bằng những món quà ấy. Mất cả hình tượng con gái" - bạn Minh Nguyệt bức xúc. 

Nhận được quà 20/10 là chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu 6, cô gái chê bai người yêu: 'Đi ô tô mà tặng quà quá kém' - Ảnh 2
Cư dân mạng vô cùng bức xúc trước suy nghĩ quá thực dụng của cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Hiện tại, câu chuyện về "món quà 20/10 lìu tìu" này của cô gái trẻ đang là đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. 

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