Nha Trang: Bà mẹ 6 con bị tình trẻ kém 13 tuổi sát hại sau trận cãi vã

Xã hội 17/01/2019 16:59

Sau trận cãi vã, bà Nguyễn Thị Dung (49 tuổi) bị người tình trẻ kém 13 tuổi cầm dao đâm liên tiếp dẫn đến tử vong.

Hôm nay (17/1), trao đổi với báo chí, công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại thôn Phú Thạnh 1, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.

Nha Trang: Bà mẹ 6 con bị tình trẻ kém 13 tuổi sát hại sau trận cãi vã - Ảnh 1
Sau khi giết chết người tình, Hoàng gọi báo cho người thân của nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khuya hôm qua, bà Dung đã đến nhà Tôn Thất Hoàng (36 tuổi) tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang chơi. Sau một hồi trò chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Bực tức, Hoàng rút dao đâm người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đóng cửa, gọi điện cho gia đình nạn nhân thông báo sự việc.

Người nhà bà Dung đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo thông tin trên Người lao động, giữa Hoàng và bà Dung có mối quan hệ tình cảm. Được biết, Hoàng có chứng nhận tâm thần, trước đây sống chung với mẹ.

Nha Trang: Bà mẹ 6 con bị tình trẻ kém 13 tuổi sát hại sau trận cãi vã - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Được biết, bà Dung có 6 con, đã ly hôn chồng, hiện đang sống một mình.

Người phụ nữ đốt nhà rồi ôm con người tình lao vào đám cháy tự tử

Người phụ nữ đốt nhà rồi ôm con người tình lao vào đám cháy tự tử

Do mâu thuẫn với người tình đồng tính tên K nên Phương đã đổ dầu hoả vào nhà. Sau đó, Phương ôm con trai của chị K. lao vào đám cháy tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giết người tình bị tình trẻ sát hại tin án mạng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 25 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 30 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày