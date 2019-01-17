Sau trận cãi vã, bà Nguyễn Thị Dung (49 tuổi) bị người tình trẻ kém 13 tuổi cầm dao đâm liên tiếp dẫn đến tử vong.

Hôm nay (17/1), trao đổi với báo chí, công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại thôn Phú Thạnh 1, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.

Sau khi giết chết người tình, Hoàng gọi báo cho người thân của nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khuya hôm qua, bà Dung đã đến nhà Tôn Thất Hoàng (36 tuổi) tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang chơi. Sau một hồi trò chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Bực tức, Hoàng rút dao đâm người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đóng cửa, gọi điện cho gia đình nạn nhân thông báo sự việc.

Người nhà bà Dung đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo thông tin trên Người lao động, giữa Hoàng và bà Dung có mối quan hệ tình cảm. Được biết, Hoàng có chứng nhận tâm thần, trước đây sống chung với mẹ.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Được biết, bà Dung có 6 con, đã ly hôn chồng, hiện đang sống một mình.

Người phụ nữ đốt nhà rồi ôm con người tình lao vào đám cháy tự tử Do mâu thuẫn với người tình đồng tính tên K nên Phương đã đổ dầu hoả vào nhà. Sau đó, Phương ôm con trai của chị K. lao vào đám cháy tự tử.

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