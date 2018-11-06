Nhìn thấy bạn gái ngồi hát cùng với người đàn ông lạ mặt trong quán karaoke, Thu dùng dao đâm chết bạn gái rồi tự tử nhưng bất thành.

Hôm nay (6/11), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Lâm Thao điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một cô gái trẻ tử vong trên địa bàn thị trấn Lâm Thao, xã Thạch Sơn.

Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1980, ngụ xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao). Nạn nhân là chị N.H (cư trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Mặc dù đã chạy vào nhà dân để trốn, cô gái trẻ vẫn bị người tình đâm chết - Ảnh: Internet

Được biết chị H. là nhân viên trong một quá karaoke ở thị trấn Lâm Thao. Giữa chị H. và Thu có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, Thu có cho chị H. một ít tiền gửi về quê giúp đỡ gia đình, theo thông tin trên Saostar.

Đến ngày 5/11, Thu ra quán tìm chị H. Nhìn thấy bạn gái đang hát với một người đàn ông khác, Thu nổi cơn ghen tuông. Trong lúc cãi vã, Thu không kiềm chế được tức giận nên đã dùng dao đâm chị H.

Mặc dù nạn nhân đã cố chạy vào nhà người dân để trốn nhưng Thu vẫn bám theo, đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng này nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Được biết sau khi gây án, Thu đến 1 nhà nghỉ, dùng dao cứa cổ tự tử nhưng bất thành. Hiện đối tượng này đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Tại địa phương, Thu là lao động tự do. Trước đây, Thu đã lập gia đình, có hai con. Cách đây hai tháng, đối tượng này đã ly hôn và sống một mình.

Đọc tin nhắn lạ, chồng lên cơn cuồng ghen bóp cổ vợ đến chết Biết vợ đã tử vong, Khoa vén áo chị Thu, lấy bút viết vào ngực vợ 2 chữ: “Phản bội”, rồi phủ chăn lên người nạn nhân và ra khỏi nhà.

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