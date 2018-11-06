Cô gái trẻ bị người tình U40 truy sát vì ngồi hát với đàn ông lạ

Tin nóng 06/11/2018 15:08

Nhìn thấy bạn gái ngồi hát cùng với người đàn ông lạ mặt trong quán karaoke, Thu dùng dao đâm chết bạn gái rồi tự tử nhưng bất thành.

Hôm nay (6/11), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Lâm Thao điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một cô gái trẻ tử vong trên địa bàn thị trấn Lâm Thao, xã Thạch Sơn.

Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1980, ngụ xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao). Nạn nhân là chị N.H (cư trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Cô gái trẻ bị người tình U40 truy sát vì ngồi hát với đàn ông lạ - Ảnh 1
Mặc dù đã chạy vào nhà dân để trốn, cô gái trẻ vẫn bị người tình đâm chết - Ảnh: Internet

Được biết chị H. là nhân viên trong một quá karaoke ở thị trấn Lâm Thao. Giữa chị H. và Thu có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, Thu có cho chị H. một ít tiền gửi về quê giúp đỡ gia đình, theo thông tin trên Saostar.

Đến ngày 5/11, Thu ra quán tìm chị H. Nhìn thấy bạn gái đang hát với một người đàn ông khác, Thu nổi cơn ghen tuông. Trong lúc cãi vã, Thu không kiềm chế được tức giận nên đã dùng dao đâm chị H.

Mặc dù nạn nhân đã cố chạy vào nhà người dân để trốn nhưng Thu vẫn bám theo, đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng này nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Cô gái trẻ bị người tình U40 truy sát vì ngồi hát với đàn ông lạ - Ảnh 2
Hiện vụ Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Được biết sau khi gây án, Thu đến 1 nhà nghỉ, dùng dao cứa cổ tự tử nhưng bất thành. Hiện đối tượng này đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Tại địa phương, Thu là lao động tự do. Trước đây, Thu đã lập gia đình, có hai con. Cách đây hai tháng, đối tượng này đã ly hôn và sống một mình.

Đọc tin nhắn lạ, chồng lên cơn cuồng ghen bóp cổ vợ đến chết

Đọc tin nhắn lạ, chồng lên cơn cuồng ghen bóp cổ vợ đến chết

Biết vợ đã tử vong, Khoa vén áo chị Thu, lấy bút viết vào ngực vợ 2 chữ: “Phản bội”, rồi phủ chăn lên người nạn nhân và ra khỏi nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giết bạn gái án mạng thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 56 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 56 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào