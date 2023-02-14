Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Xe khách chở quá số người, vượt tốc độ cho phép

Xã hội 14/02/2023 11:26

Vào ngày 14/2, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về nguyên nhân của vụ tai nạn xe khách 16 chỗ khiến 8 người tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Zing, vào trưa 14/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ tai nạn xảy ra rạng sáng cùng ngày làm 8 người chết, 13 người bị thương.

"Theo ghi nhận của lực lượng cảnh sát, xe khách 16 chỗ chở 21 người, vượt quá số người quy định. Xe chỉ được chở 19 người bao gồm lái xe và phụ xe. Ngoài ra, tốc độ khi xảy ra va chạm 69 km/h, đoạn đường này chỉ cho phép chạy 60 km/h", đại tá Lai nói.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thời điểm xảy ra tai nạn xe container đi qua gần hết ngã 4, tốc độ thấp. Cảnh sát cũng lấy lời khai đối với lái xe để tiếp tục điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Xe khách chở quá số người, vượt tốc độ cho phép - Ảnh 1
Xe khách 16 chỗ chạy quá tốc độ và quá số người khi xảy ra vụ tai nạn với xe container làm 8 người tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, cảnh sát xác định ôtô khách BKS 76B - 006.60 (chưa rõ danh tính tài xế) theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo nhiều người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu hành theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 13 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Xe khách chở quá số người, vượt tốc độ cho phép - Ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm hỏi người bị nạn - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng
Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Xe khách chở quá số người, vượt tốc độ cho phép - Ảnh 3

3 nạn nhân trong vụ tai nạn có tiên lượng nặng, nguy kịch - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 3 trường hợp đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch, các nạn nhân còn lại được điều trị ở nhiều khoa, phòng.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong trong vụ tai nạn; đồng thời bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

 

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