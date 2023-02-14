Nghi vấn cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' chữa bệnh ung thư: 'Người nhà chịu đưa tiền cho cô làm lễ, cô sẽ cho sống thêm vài năm nữa'

Xã hội 14/02/2023 11:00

Bà Nguyễn Thị Lăng (68 tuổi, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), kể lại câu chuyện đẫm nước mắt của một người mẹ có con bị ung thư hạch giai đoạn cuối.

Theo thông tin chia sẻ từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ việc cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" gây xôn xao trên các trang mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Lăng (68 tuổi, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), để nghe câu chuyện đẫm nước mắt của một người mẹ có con bị ung thư hạch giai đoạn cuối.

Bà Lăng kể, khoảng tháng 9/2021 âm lịch, con trai bà là Đinh Văn Hoàng (sinh năm 1983) lúc đó đang bị ung thư giai đoạn cuối. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng, việc đi viện khó khăn, dù gia đình đã cố hết sức chạy chữa nhưng bệnh tình của anh Hoàng vẫn không thuyên giảm. Hạch ở cổ mỗi lúc một sưng to.

Khi con liên tục kêu đau, rồi nói "mẹ ơi, mẹ cứu con với", bà Lăng chỉ biết khóc vì bệnh tình của anh Hoàng nặng đến mức bệnh viện đã trả về, bà không biết phải làm sao để cứu con. Cùng đường bí lối, người mẹ đành đến gõ cửa nhà "cô đồng" Trương Thị Hương, chỉ cách nhà mình chưa đến 1 km, nổi tiếng gần đây với câu nói "đúng nhận, sai cãi" xem bói.

Nghi vấn cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' chữa bệnh ung thư: 'Người nhà chịu đưa tiền cho cô làm lễ, cô sẽ cho sống thêm vài năm nữa' - Ảnh 1
Đóng gần 70 triệu đồng làm lễ sẽ sống thêm được 3 năm - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Sau khi được "cô đồng" Hương hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con bà thêm được 3 năm với điều kiện bà phải "lo đi", tức là đóng 65 triệu đồng cho cô để làm lễ, bà Lăng về nhà vét những đồng tiền cuối cùng trong gia đình, vay mượn thêm để nhờ "cô đồng" này cứu con. Nhưng, vừa đưa đủ 65 triệu đồng, "cô đồng" Hương lại dặn bà "nếu ai hỏi hết bao nhiêu tiền thì bà bảo chỉ hết 5 triệu đồng thôi nhé". Nghe vậy, bà Lăng chột dạ, nghĩ mình đã bị lừa".

 

Bà Lăng cho biết, chỉ mới làm lễ được 3 ngày thì con bà đã qua đời, không hề đúng như "cô đồng" Hương hứa. Sau khi mất tiền, mất con, đến nay, dù đã hơn 1 năm nhưng bà Lăng vẫn ốm bệnh triền miên vì đau buồn.

Bà cho biết, ở quê bà chỉ trồng hành, trồng tỏi, để có được số tiền đã đưa cho "cô đồng" rất khó khăn, bà làm cả đời cũng không được số tiền đó. Đến giờ, bà vẫn chưa trả hết nợ khi vay tiền để làm lễ cho con. Hiện, một mình vợ anh Hoàng là chị Thảo phải nuôi 3 đứa con, cộng với bố mẹ chồng tuổi cao, nhiều bệnh.

Còn ông Phạm Bá Hưu (50 tuổi) con rể của bà Lăng cho biết, "cô đồng" Trương Hương đã lợi dụng sự nhẹ dạ của mẹ mình để lấy số tiền gần 70 triệu đồng của gia đình. Nếu ông Hưu và các anh em trong nhà biết bà Lăng đưa tiền cho cô đồng Hương làm lễ thì cả nhà sẽ không đồng ý. Ông Hưu và gia đình có nguyện vọng được cơ quan chức năng giúp đỡ để lấy lại số tiền đã đưa cho "cô đồng" Trương Thị Hương để bà Lăng có tiền trả nợ và bù đắp phần nào cho các cháu nội của bà sớm mồ côi cha.

Nghi vấn cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' chữa bệnh ung thư: 'Người nhà chịu đưa tiền cho cô làm lễ, cô sẽ cho sống thêm vài năm nữa' - Ảnh 2
Trương Thị Hương tại cơ quan công an - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Hương (37 tuổi, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc". 

Quá trình làm việc, bà Hương cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, người này cho biết việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do bản thân tự làm.

Công an thị xã Kinh Môn đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Hương. Đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Hương về hành vi trên. Đồng thời yêu cầu bà Hương gỡ bỏ các video, thông tin cổ xúy các hành vi vi phạm pháp luật.

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