Tai nạn xe khách khiến 8 người thiệt mạng: Các nạn nhân là người bệnh và thân nhân đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng

Xã hội 14/02/2023 10:47

Đến 8h30 sáng 14/2, xe ô tô khách gặp tai nạn khiến 8 người tử vong đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở để khám nghiệm, giám định để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan vụ ô tô khách va chạm với container khiến 8 người tử vong, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương đưa những người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu kịp thời; tập trung nhân lực để cứu chữa các nạn nhân.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng cho hay UBND tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Tai nạn xe khách khiến 8 người thiệt mạng: Các nạn nhân là người bệnh và thân nhân đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 8 người thiệt mạng - Ảnh: Báo Dân Việt

Bên cạnh đó, những người chứng kiến, nạn nhân hầu hết là những người đau ốm và thân nhân từ tỉnh Quảng Ngãi đi xe khách ra TP Đà Nẵng để khám bệnh. Hiện tại, những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân.

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ xe khách được ghi nhận là 69 km/h; tốc độ xe container là 30 km/h.

Tai nạn xe khách khiến 8 người thiệt mạng: Các nạn nhân là người bệnh và thân nhân đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng - Ảnh 2
Phần hông xe container, điểm va chạm với xe 16 chỗ - Ảnh: Báo Dân Trí
Tai nạn xe khách khiến 8 người thiệt mạng: Các nạn nhân là người bệnh và thân nhân đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng - Ảnh 3
Xe ô tô khách được cẩu khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 4h sáng ngày 14/2, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Hậu quả, 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng, người tử vong 5 triệu đồng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. 

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Những người dân sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người tử vong ở ngã tư giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

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