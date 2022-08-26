Nguyên nhân vụ con rể sát hại mẹ vợ, chém 3 người thân bị thương ở Hòa Bình

Xã hội 26/08/2022 19:22

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang truy bắt Bùi Văn Phiên sau khi người này chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 26/5, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Tân Lạc và xã Phong Phú truy bắt Bùi Văn Phiên (38 tuổi, người địa phương), nghi phạm gây án mạng khiến một người chết, 3 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là bà B.T.M (65 tuổi, mẹ vợ Phiên). Ba người sống sót là ông B.V.D (70 tuổi, bố vợ Phiên), chị B.T.T (chị vợ Phiên) và con trai 15 tuổi của nghi phạm.

Bà B.T.N.A (vợ đối tượng Bùi Văn Phiên ở xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) chia sẻ: "Chúng tôi lấy nhau được 16 năm và có 2 con. Anh Phiên ở rể. Gần đây, bố mẹ tôi có chia cho chị gái tôi mảnh đất ngay cạnh nhà để chị gái tôi xây nhà, nhưng anh Phiên không đồng ý nên thường xuyên cãi nhau về chuyện đó".

Nguyên nhân vụ con rể sát hại mẹ vợ, chém 3 người thân bị thương ở Hòa Bình - Ảnh 1
Chị B.T.N.A (vợ đối tượng Bùi Văn Phiên) - Ảnh: Zing

Vào ngày 25/8, Phiên đi uống rượu từ sáng. Khoảng 14 giờ chiều, Phiên về nhà thì thấy bố vợ và chị gái vợ ở đó. Phiên tiếp tục cãi nhau với bố vợ về chuyện chia đất. Lời qua tiếng lại, Phiên xuống bếp lấy dao nhọn tấn công bố vợ và chị gái nhưng họ may mắn chạy thoát.

“Tấn công bố và chị gái tôi không thành, anh Phiên tiếp tục sang nhà chị gái tôi ngay cạnh. Lúc đó, tôi và mẹ cùng con trai ở đó. Thấy bố cầm dao vào nhà, con trai giữ cửa bảo mẹ với bà chạy đi. Tuy nhiên do mẹ tôi nằm trong buồng không kịp dậy nên bị chém, còn tôi chạy thoát lối cửa sau. Sau đó, anh Phiên quay lại đuổi chém con trai, may mắn là con chạy kịp”, chị A vừa lau nước mắt vừa kể.

Nguyên nhân vụ con rể sát hại mẹ vợ, chém 3 người thân bị thương ở Hòa Bình - Ảnh 2
Lực lượng chức năng truy tìm đối tượng Bùi Văn Phiên - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Zing, sau khi gây án, Phiên chống trả rồi bỏ chạy lên đồi phía sau nhà bố vợ. Cảnh sát cơ động và nhiều lực lượng khác được Công an tỉnh Hòa Bình huy động đến xã Phong Phú, huyện Tân Lạc để truy tìm nghi phạm. Một lãnh đạo địa phương cho biết khu vực nghi phạm lẩn trốn là đồi núi, dân cư thưa thớt. Mưa gió cũng ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của lực lượng chức năng.

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