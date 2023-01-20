Nguyên nhân ông Lê Tùng Vân trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' chưa thi hành án phạt tù

Dư luận đang quan tâm đến việc bị án Lê Tùng Vân (91 tuổi), người đứng đầu cơ sở có tên “Tịnh thất Bồng Lai” (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), đến nay vì sao vẫn chưa thi hành án phạt tù?

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Lê Tùng Vân bị cấp sơ thẩm TAND huyện Đức Hoà và cấp phúc thẩm TAND tỉnh Long An tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân, chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”. Cùng vụ án, 5 người khác của “Tịnh thất Bồng Lai” cũng bị tuyên phạt từ 3 - 4 năm tù cũng về tội danh trên. Nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” bị cáo buộc đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ). Trong đó, ông Lê Tùng Vân được xác định có vai trò cầm đầu, chủ mưu.

Sau khi tòa phúc thẩm tuyên án và 5 người đang bị tạm giam hết thời gian kháng cáo theo quy định, cơ quan thi hành án hình sự đã đưa 5 người này đi thi hành án. Riêng ông Lê Tùng Vân trong thời gian điều tra, truy tố và xét xử, được cơ quan tố tụng giải quyết cho tại ngoại vì tuổi cao, sức yếu, mang nhiều bệnh. TAND huyện Đức Hoà đang chờ kết quả giám định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An để có quyết định chính thức về việc thi hành án của ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Vietnamnet Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực, ngày 7/12/2022 Chánh án TAND huyện Đức Hoà ra quyết định thi hành án phạt tù đối với bị án Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, vẫn không có động thái gì thể hiện ông Vân đi thi hành án.

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến ngày 19/12/2022, Chánh án TAND huyện Đức Hoà ra thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quyết định ngày 7/12 nói trên. Văn bản yêu cầu, thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được quyết định, ông Lê Tùng Vân phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chấp hành án. Nếu quá thời hạn trên, bị án không có mặt sẽ bị giải đến trại tạm giam để chấp hành án. Trong ngày 19/12, ông Lê Tùng Vân có đơn xin hoãn chấp hành phạt tù gửi TAND huyện Đức Hoà. Lý do nêu ra là ông tuổi già, sức yếu, mang nhiều bệnh tật kinh niên như: tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, thiếu máu mạn, hẹp mạch vành, hội chứng viêm loét dạ dày, tá tràng, bệnh thận giai đoạn 3… Ông Lê Tùng Vân hiện vẫn đang tại ngoại, sinh sống trong căn hộ ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Từ cơ sở đó, bị án Lê Tùng Vân đề nghị Chánh ÁN TAND huyện Đức Hoà xem xét về sức khoẻ và hoàn cảnh thực tế để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với ông. Ngày 22/12/2022, TAND huyện Đức Hoà ra quyết định trưng cầu giám định, đề nghị Trung tâm giám định y khoa tỉnh Long An tiến hành giám định tình trạng bệnh với ông Vân để có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, sau đó, ông Lê Tùng Vân chưa đến Trung tâm giám định y khoa tỉnh Long An để giám định. Ngày 12/1/2023 vừa qua, TAND huyện Đức Hoà lại có thông báo, đề nghị ông Lê Tùng Vân có mặt tại nhà ở số 191A ập Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây lúc 9h30 sáng 16/1 để Hội đồng y khoa tỉnh Long An đến, tiến hành giám định. Hiện tại, TAND huyện Đức Hoà đang chờ kết quả giám định để có quyết định chính thức về việc thi hành án của bị án Lê Tùng Vân theo quy định pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-ong-le-tung-van-trong-vu-tinh-that-bong-lai-chua-thi-hanh-an-phat-tu-548200.html