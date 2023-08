Vào ngày 1/3, UBND xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, một bé trai ở Cà Mau bị mẹ kế dùng roi tre đánh gây ra nhiều thương tích trên người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 1/3, UBND xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn xảy ra việc, một cháu bé bị người mẹ kế đánh, gây ra hơn 20 vết bầm tím trên cơ thể.

"Hiện công an huyện đang điều tra làm rõ thông tin trên. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng quy trình và kế hoạch để bảo vệ trẻ theo quy định" – vị này thông tin thêm.

Vết bầm tím nằm trên cơ thể bé T. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào ngày 22/2, các thầy cô Trường Tiểu học 2 Lợi An phát hiện em L.M.T. (lớp 1A) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím, nghi bị đánh. Nhà trường đã báo cáo UBND xã Lợi An và lực lượng công an có mặt tại nhà bà H.M.N. (ở xã Lợi An) để điều tra, xác minh vụ việc.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, qua xác minh cho thấy, em T. bị mẹ kế là bà H.M.N. đánh vào tay, lưng, chân và mông vào chiều 21/2. Trên cơ thể em có hơn 20 vết bầm tím.

Ngay sau đó, Công an xã Lợi An đã lập biên bản vụ việc và đưa cháu T. đi giám định thương tích. Gia đình cháu T. cũng làm đơn cam kết không tái phạm vụ việc.

Cha cháu T. và bà H.M.N. sống với nhau có một con chung và một con riêng. Cha cháu bé làm nghề đánh cá thường xuyên không có mặt ở nhà, nên cháu T. được chị N. chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cháu T. ổn định, cháu đã đi học lại bình thường.

