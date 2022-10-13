Người phụ nữ mang thai 36 tuần ở Hải Phòng bị hàng xóm hành hung dã man

Xã hội 13/10/2022 09:49

Người phụ nữ đang mang thai sắp sinh tố bị hàng xóm tấn công dã man, khiến chị phải khâu 4 mũi. Công an đang vào cuộc điều tra.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng đang điều tra vụ một phụ nữ mang thai bị hàng xóm hành hung ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Được biết, người phụ nữ tố hàng xóm hành hung khi đang mang thai tên M. (sinh năm 1989, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam, chị M. cho biết, sau khi bị hàng xóm hành hung, chị và gia đình đã gửi đơn tới Công an huyện An Dương để đề nghị điều tra, xử lý.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần ở Hải Phòng bị hàng xóm hành hung dã man - Ảnh 1
Hình ảnh chị M. bị hành hung bằng mũ bảo hiểm được camera ghi lại. Ảnh: Zing

Chị M. trình bày, vợ chồng chị mới chuyển về xã An Đồng ở được vài năm nay. Tối 25/9, do mâu thuẫn việc làm rãnh thoát nước thải, ông P. và anh T. (hàng xóm) đã dùng chổi, mũ bảo hiểm tấn công chồng chị. 

"Khi tôi vừa chạy đến, chưa kịp can ngăn thì cũng bị những người này tấn công. Họ dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu tôi, khiến tôi phải nhập viện, khâu 4 mũi. Thời điểm đó, tôi đang mang thai tuần thứ 36", chị M. kể.

Chị M. cho biết, sau khi bị hành hung, chị phải nằm viện điều trị 12 ngày. Hiện tại chị đã xuất viện nhưng vẫn còn đau đầu, chóng mặt.

"Họ ác độc quá, tôi bụng mang dạ chửa như vậy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ thế mà họ lỡ hành hung tôi. Thật sự những ngày qua tôi rất lo lắng cho đứa con trong bụng...", chị M. nói.

Chị M. cho biết sau khi vụ việc xảy ra, phía gia đình nhà hàng xóm không hề hỏi thăm, hay có động thái xin lỗi mà vẫn tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Quan điểm của tôi là sẽ làm mọi việc đến cùng. Hành hung phụ nữ mang thai là không thể chấp nhận được", nạn nhân bày tỏ. Vợ chồng tôi đã làm gửi lên Công an huyện An Dương. Quan điểm của tôi là sẽ làm mọi việc đến cùng. Hành hung phụ nữ mang thai là không thể chấp nhận được", nữ nạn nhân bày tỏ.

 

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