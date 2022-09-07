Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Trưa nay, tan học 2 bé 6 tuổi đứng ở cổng Trường tiểu học xã Hồng Giang đợi phụ huynh thì bị đối tượng trên gạ đi mua kẹo cho ăn. Một bạn đi, một bạn không đi. Người phụ nữ dụ dỗ bằng kẹo, hứa hẹn đưa bé đi mua kem sau đó đưa lên đê, số bé may mắn, đò bị hỏng không đi được nên giấu con bé trong bụi, đang ẩn nấp thì công an xã bắt được. Sau khi bắt cóc còn mặc thêm 1 áo khác màu áo ban đầu để tránh bị nhận biết”.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, chiều 6/9, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh người phụ nữ chở một cháu bé trên xe đạp, nghi bắt cóc trẻ con ở xã Hồng Giang (Đông Hưng, Thái Bình ).

Sau khi thông tin kèm hình ảnh được đăng tải, do chưa rõ thực hư nên nhiều người mong muốn công an sớm vào cuộc làm sáng tỏ.

Được biết, cháu bé trong clip được xác định là cháu Đ.T.Q (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Hồng Giang, H.Đông Hưng).

Thông tin từ VTC News, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho hay, đơn vị phối hợp với Công an xã Hồng Giang lấy lời khai, xác minh, làm rõ bản chất vụ việc cháu bé 6 tuổi bị một người phụ nữ lạ mặt chở đi bằng xe đạp, nghi bắt cóc, đang gây xôn xao dư luận.

Qua báo cáo sơ bộ ban đầu, người phụ nữ này ở huyện Vũ Thư (Thái Bình), năm nay gần 50 tuổi. Khoảng 10 năm trước, bà mất chồng. Thần kinh vốn không ổn định, cách đây 3 tháng, con gái 11 tuổi của bà cũng qua đời vì tai nạn giao thông nên người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm, đi lang thang.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, có thể do vậy mà khi nhìn thấy cháu bé đã muốn đưa bé đi chơi, mua đồ ăn dỗ dành, chơi cùng.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 6/9, anh Đặng Đình Nhẫn (trú thôn Đông Đô, xã Hồng Giang) đến trường để đón con gái tan học.

Đến nơi, anh không thấy con gái của mình đâu, hỏi một số người, anh được biết cháu Q. đã bị một người phụ nữ đón và chở đi bằng xe đạp mini màu xanh, đi về hướng bến đò Hồng Giang (nối hai huyện Đông Hưng - Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Anh Nhẫn ngay sau đó đã gọi người thân đi tìm kiếm cháu Q. khắp nơi, đồng thời trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương để phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ tìm giúp cháu Q.

Đến bến đò Hồng Giang, người lái đò xác nhận với gia đình việc có người phụ nữ trung niên chở theo bé gái ngồi phía sau và nhờ đưa sang bên kia bờ, nhưng thời điểm đó đò bị hỏng máy nên người phụ nữ lại đưa cháu bé đi về phía bãi bồi ven sông.