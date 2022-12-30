Người phụ nữ lừa bán đồng hương ra nước ngoài với giá 120 triệu đồng

Vào ngày 30/12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa khởi tố đối tượng Lương Thị Năm (39 tuổi, trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương) về tội "Mua bán người".
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Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 29/12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lương Thị Năm (SN 1983, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội mua bán người.
Cụ thể, chị L.T.T. (SN 1981, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đã làm đơn tố cáo Lương Thị Năm vì đã lừa bán mình sang Trung Quốc bằng lời dụ dỗ xin đi làm "việc nhẹ, lương cao".
Vì là người cùng địa phương, chị T. đã tin lời Năm rồi bị lừa bán sang Trung Quốc với giá khoảng 120 triệu đồng. Sau khi làm vợ xứ người một thời gian, mới đây, T. đã tìm cách về quê hương và tố cáo Năm.
Theo thông tin từ VOV, qua quá trình điều tra, vào ngày 26/12, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lương Thị Năm về hành vi mua bán người. Tại cơ quan công an, Năm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý Lương Thị Năm theo quy định pháp luật.