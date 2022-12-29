Trường hợp thứ nhất là bé N.N.T.L, 11 tuổi. 8 tiếng trước khi vào viện, bé đau bụng dữ dội vùng trên rốn. Nghĩ con đau dạ dày, gia đình đã mua thuốc cho uống nhưng không đỡ nên đưa đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, có chỉ định mổ cấp cứu nội soi khâu lỗ thủng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Minh Hải, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, cho biết gần đây đơn vị xử lý cấp cứu nhiều trường hợp trẻ viêm phúc mạc do thủng dạ dày. Đáng chú ý, các trường hợp này đều có tiền sử viêm dạ dày, chảy máu đường tiêu hóa trên nhưng không tuân thủ phác đồ điều trị.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức, thăm khám, làm xét nghiệm đánh giá và được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, có chỉ định mổ cấp cứu nội soi khâu lỗ thủng.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, bác sĩ thấy ổ bụng bệnh nhân chứa nhiều dịch mủ bẩn, dịch tiêu hóa, phát hiện 1 lỗ thủng mặt trước dạ dày, ngay sát gan. Bệnh nhân đã được các bác sĩ khâu lỗ thủng, lấy dịch bẩn, làm sạch ổ bụng.

Bệnh nhân có thói quen ăn đồ chua cay, mỳ ăn liền, đồ ăn nhanh, hay thức khuya. Đặc biệt bệnh nhân được phát hiện viêm dạ dày 2 năm nhưng không tuân thủ điều trị nên dẫn đến tình trạng thủng ổ loét.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cấp cứu thủng tạng rỗng - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ VTC News, bệnh nhân thứ 2 là V.Đ.T, tiền sử chảy máu đường tiêu hóa trên 4 năm nhưng cũng không điều trị. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, Xquang có hình ảnh liền hơi, được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng.

Bệnh nhân được ê-kíp trực phẫu thuật nội soi cấp cứu khâu lỗ thủng mặt trước môn vị dạ dày. Sau mổ bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, đến nay tình trạng ổn định.

Theo BSCKI. Nguyễn Minh Hải, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, hiện nay tình trạng thủng ổ loét dạ dày - tá tràng xu hướng trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh do thói quen ăn uống thiếu khoa học (ăn nhiều đồ chua, cay, nóng, đồ ăn nhanh…), áp lực trong học tập,thức khuya, stress.

Đây là tình trạng cấp cứu cần phải xử lý kịp thời. Phát hiện sớm người bệnh sẽ được phẫu thuật nội soi cho kết quả tốt, hồi phục nhanh, thẩm mỹ; còn phát hiện muộn sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sỹ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học cho trẻ. Khi thấy con có biểu hiện đau bụng vùng dưới mũi ức (trên rốn) gia đình cần sớm đưa các cháu đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giúp giảm thiểu tối đa biến chứng.