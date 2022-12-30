Vào ngày 30/12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng ngày 30/12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Qua điều tra ban đầu, vào đêm 29/12, đối tượng trộm cướp đã lẻn vào gia đình vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền với mục đích lấy trộm tài sản. Sau đó, do bị phát hiện nên tên trộm đã sử dụng hung khí truy sát cả hai vợ chồng chủ nhà. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, người chồng đã tử vong còn người vợ trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, lãnh đạo huyện Thuận Thành chia sẻ thêm, hai vợ chồng nạn nhân là giáo viên công tác trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành đã xác nhận thông tin vụ việc trên đồng thời cho biết, hiện Cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra làm rõ và truy tìm hung thủ.

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