Người quen của cô vợ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế tiếp tục lên tiếng về những ồn ào xung quanh vụ việc.

Liên quan đến vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) gây xôn xao dư luận, lực lượng chức năng đã liên hệ với những người trong cuộc để xác minh sự việc nhưng đều không liên lạc được.

Tưởng chừng như sự việc đang dần lắng xuống thì mới đây, tài khoản Facebook T.M.T. được cho là người cháu quen biết của cô vợ tiếp tục lên tiếng.

"Đã cướp chồng người khác lại còn đòi kiện ngược... Nhắn tin đòi dọa và kiện ngược chính thất nhà mình các bạn ạ", dòng trạng thái trên Facebook T.M.T.

Người phụ nữ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế bị đe dọa? - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, T. cũng cho biết Facebook cá nhân của anh bị khóa chức năng đăng bài, bình luận trong 7 ngày do bị ai đó chơi xấu.

"Đến giờ phút này cả mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô mình cũng giữ im lặng, không nói chuyện gì trong thời gian này, nhưng chắc chắn sẽ ly hôn", T. chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Bên cạnh đó, anh T. cũng khẳng định cô mình đã nhận được một số tin nhắn đe dọa trong những ngày vừa qua.

Như đã đưa tin, chiều 15/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vợ đánh ghen ầm ĩ khi phát hiện chồng chở gái trẻ trên xe sang Lexus LX570.

Người vợ lôi cô gái được cho là tình nhân của chồng xuống đường, vừa giật tóc vừa chửi bới, đánh đập rất mạnh tay. Bị đánh đau, cô gái khóc lóc xin tha không ngừng.

Về phần người chồng, anh dùng hết sức lực ngăn cản vợ, thậm chí còn cắn tay, đánh vào mặt vợ để giải vây cho cô gái trẻ. Vụ việc gây bão mạng xã hội và nhận về hàng trăm ngàn bình luận, chia sẻ.

Vụ đánh ghen trên xe sang 8 tỷ ở Hà Nội: Phía 'tiểu tam' lên tiếng? Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) vẫn đang gây sốt mạng với hàng loạt thông tin bên lề, đến từ những người tự nhận là hàng xóm, người thân của cô gái bị cho là tiểu tam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-danh-ghen-tren-xe-sang-8-ty-o-ha-noi-nhan-tin-nhan-de-doa-doi-kien-nguoc-380513.html