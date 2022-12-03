Người phụ nữ đăng lên Facebook việc phát hiện hàng xóm ở trong vườn cao su nhà mình ban đêm. Ngày hôm sau, hai vợ chồng hàng xóm phá cửa, xông vào nhà đánh đập nữ chủ nhà đến nhập viện.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 2/12, UBND xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp công an địa phương làm rõ việc một phụ nữ bị hai vợ chồng hàng xóm phá cửa, xông vào nhà đánh đập.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào tối 26/11. Thời điểm trên, chị Võ Thị Thúy Na (36 tuổi, trú thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà) đang ở nhà cùng 2 con nhỏ thì bị vợ chồng ông Trần Hữu Thiện (43 tuổi) và bà Phan Thị Liên (44 tuổi, là hàng xóm) phá cửa xông vào nhà đánh đập, chửi bới và dọa giết.

Sau đó chị Na được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, mặt, tay chân.

Vụ hành hung được chị Na dùng điện thoại quay video lại. Sau đó báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Ông Trần Hữu Thiện phá cửa, xông vào nhà đánh đập chị Na bị thương - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó vào tối 25/11, chị Na đang đi làm trong vườn cao su thì thấy có bóng đèn pin sáng ở dưới góc vườn gần hồ.

Chị Na hỏi lớn: "Ai đó? Vô vườn nhà tui (tôi) mần chi (làm gì)?", người bên kia không trả lời. Chị Na dọi đèn pin về phía bóng người kia và nhận ra đó là bà Liên (hàng xóm của mình). Không ngờ, bà Liên chửi rủa chị Na. Sau đó, hai người hàng xóm xảy ra cự cãi một lúc rồi ai về nhà nấy.

Chị Na về nhà liền đăng lên Facebook cá nhân với nội dung chỉ trích bà Liên về sự việc nêu trên.

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