Người phụ nữ 53 tuổi 10 lần nộp đơn ly dị, đòi ‘tiền công làm vợ’: ‘Hy sinh tuổi xuân, phục vụ ham muốn của chồng nhưng chẳng được gì’

Vì mâu thuẫn gia đình, bà Linh đã lần 9 đưa đơn ra tòa ly hôn. Mỗi lần như vậy, bà đều bắt chồng phải “trả tiền công làm vợ” vì cho rằng trong những năm kết hôn mình đã chịu nhiều thiệt thòi. Sau nhiều lần lảng tránh, đến lần thứ 10 người chồng cũng đồng ý ly hôn.

Bà Linh (sinh năm 1965) và chồng cũ là ông Tính (sinh năm 1960) có hai con chung, cùng chung sống trong căn nhà cấp 4 ở phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Vì căn nhà đã cũ kỹ nên mỗi khi mưa to hay triều cường lên là căn nhà lại lênh láng nước. Không chịu nổi cảnh sống này, bà Linh nhiều lần kêu chồng đập đi xây lại hoặc bán chuyển sang nhà khác ở nhưng ông Tính không chịu. Chính vì vây nên bà Linh nhiều lần đề nghị chia tay.

Mặc dù đã được ly hôn nhưng bà Linh chẳng mấy vui vẻ vì bà còn rất yêu chồng, đòi ly hôn chỉ vì muốn ông chịu sửa nhà - Ảnh: Vnexpress

9 lần trước, khi nộp đơn ly hôn bà đều kèm theo điều kiện “trả tiền công cho vợ”. Bà cho rằng nhiều năm qua, kể từ khi kết hôn mình đã phải hy sinh tuổi thanh xuân cho gia đình, phục vụ ham muốn của chồng nhưng không có được tài sản gì.

Để bù đắp, bà bắt ông mỗi tháng phải trả mình 2 triệu đồng. Vậy là sau 30 năm chung sống, ông Tính phải trả cho vợ mình gần một tỷ đồng, theo Vnexpress.

Trong những lần vợ đưa đơn ly hôn, ông Tính chỉ lảng tránh để chờ vợ nguôi giận rồi rút đơn. Nhưng đến khi bà Linh đưa đơn lần thứ 10 thì ông Tính đã chấp nhận ly hôn. Về phần “tiền công làm vợ” đã không còn xuất hiện trong đơn ly hôn mà hai người đã tỏa thuận miệng.

Theo đó, ông Tính để lại căn nhà cho vợ và hai con. Ban ngày ông đi làm hồ, buổi tối ông đi làm bảo vệ rồi ngủ lại chỗ làm. Mỗi tháng ông đưa cho vợ hai triệu đồng như bà yêu cầu.

Ông Tính cho biết vẫn còn yêu vợ mình. Ông chấp nhận chuyển ra ở riêng để chờ bà thật sự thay đổi rồi quay về hàn gắn.

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