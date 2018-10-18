Ai trong chúng ta cũng hy vọng sẽ được sống trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được điều này. Điển hình như câu chuyện của cô gái được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây.

Ba mẹ mình đều đã li dị nhau khi mình còn 6 tuổi. Ngày mình học lớp 1 đang đi học về thì mọi người nói ‘Mẹ mày bỏ mày đi rồi’. Mình còn nhớ như in cái cảm giác đó, không khóc cũng không buồn gì cả vì đang không tin vào những gì đang diễn ra. Mọi người lại nói ‘Trước khi đi học về mẹ mày lên xe xích lô đi rồi’. Cũng chạy đi tìm mẹ khắp nơi nhưng không thấy, mình buồn 1 chắc ba đau khổ gấp trăm lần. Ba buồn, đi làm chỉ suốt ngày nhậu nhẹt ở chỗ làm. Ba mình còn trẻ lắm, ba hơn mình 19 tuổi. Ba cùng mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó 4 năm thì ba có vợ sau, rồi ba dọn ra ở riêng, đến bây giờ ba có 2 đứa con (mình rất yêu thương 2 tụi nó và hay gửi tiền về lo cho tụi nó).

Hôm nay vì gặp quá nhiều chuyện buồn tủi nên mình mới xin mạn phép lên đây được tâm sự với mọi người một tí. Mình năm nay 24 tuổi, bề ngoài mọi người đều nhận xét mình xinh đẹp, hài hước và rất vui vẻ.

Từ nhỏ cô gái đã phải sống lủi thủi một mình - Ảnh minh họa: Internet

Mình cứ thế lủi thủi một mình sống bên nội, ông bà nội thay phiên nhau lo cho mình. Khoảng thời gian tủi thân nhất mình phải trải qua khi nhìn anh chị em trong nhà ai cũng được bố mẹ chăm bẵm, đóng cửa dạy bảo nhau, còn tới khi mình làm gì sai thì cả họ hàng cùng ngồi lại ‘xét xử’ mình.

Mình được 1 người bác nhận làm con nuôi trên giấy tờ. Bác sống ở nước ngoài. Mỗi tháng bác gửi tiền tháng cho mình, còn mình thì ở Việt Nam học xong rồi làm cái này cái kia. Nói chung mọi thứ mình đều lủi thủi, ăn một mình, đi chơi đi dạo một mình, đi xem phim một mình, nó như một thói quen.

Đến năm mình 20 tuổi, mình được bác đưa sang nước ngoài làm cho bác, nước cũng nhỏ thôi và nghèo nữa, nhưng miễn tương lai mình sẽ tốt hơn là cứ lang thang một mình ở Việt Nam mãi.

Cũng 3, 4 năm ở nước ngoài, hàng tháng mình gửi tiền tháng về cho ba vì ba cũng có cuộc sống khó khăn, cho ông bà nội vì trả hiếu, ngày bé ông bà nội đã vất vả vì mình. Rồi có khoảng thời gian mẹ tìm đến mình cũng vì con của mẹ bệnh nên mình đã giúp đỡ mẹ chút ít.

Mỗi khi nhìn thấy bạn bè, anh em họ được ba mẹ yêu thương, cô vô cùng tủi thân - Ảnh minh họa: Internet

Còn cuộc sống của mình thì vẫn thế, bên đây họ chỉ chơi theo vùng miền họ quen, mình đi làm 12 tiếng 1 ngày nên không có thời gian để dành cho bạn bè nhiều. Thi thoảng mình có yêu người này người kia cho đỡ cô đơn nhưng luôn nhận lại những cặp sừng, hay lý do ‘bố mẹ anh không cho mình yêu nhau’.

Hiện tại mình nghĩ nhiều hơn, nghĩ về hoàn cảnh của mình, không phù hợp với những gia đình ở bên đây. Mình tự ti rất nhiều, không phải mình xấu hổ mà là mình nghĩ giá như mình có mẹ bên cạnh thì tốt biết mấy. Mẹ sẽ lau nước mắt cho mình, dạy bảo mình, mẹ sẽ khuyên nhủ mình người nào thật lòng với con người nào dối lừa. Mẹ sẽ dạy mình không được quá tin người, mẹ sẽ là người chứng kiến mình được ba nắm tay dắt vào lễ đường. Mẹ sẽ dạy mình làm con hiền dâu thảo, dạy mình đẻ đóm chăm con hay ít ra khi buồn tủi mình vẫn có nơi để trở về.

Hôm nay ba mình ở Việt Nam nhắn tin sang, buồn và kể về thằng con trai lớn của ba (nó mới 14 tuổi thôi):

‘Ba buồn quá, nó bỏ đi nữa rồi, nói nó không nghe, ở nhà không phụ giúp gì, đi theo tụi kia tập tành hút cỏ gì đủ thứ rồi’.

Mình nghe xong chỉ thấy buồn và tự trách mình rất nhiều, mặc dù mình chả làm gì có lỗi cả, nhưng mình luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng và bế tắc. Không biết phải làm gì cho tốt hơn. Mình phải tự động viên an ủi bản thân mình như thế nào đây?”.

Chỉ sau hơn một giờ được đăng tải, câu chuyện của cô gái đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Bên cạnh đó, mọi người còn đưa ra cho cô gái nhiều lời khuyên với hy vọng trong tương lai cô sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn.

“Mỗi nhà mỗi cảnh, bản thân ai cũng vậy, đều có hoàn cảnh riêng bạn ạ. Suy nghĩ tích cực lên, không có nỗi đau nào là mãi mãi, rồi sẽ có người thật lòng yêu thương, che chở cho bạn, mang hạnh phúc đến cho bạn, chỉ là người ta chưa xuất hiện thôi”, M.D khuyên.

“Mỗi người có những vết nứt riêng trong cuộc đời. Đối với một số người đó là tình cảm, tiền bạc hoặc gia đình. Hoàn cảnh của bạn vì tâm lý lớn lên mà thiếu vắng đi sự quan tâm của tình mẹ nên bạn luôn cảm thấy không trọn vẹn, bấp bênh. Bạn cần phải đối mặt và chấp nhận đó. Không thể nào đòi hỏi 1 cái gì trọn vẹn được. Sống tốt nhất có thể, tìm những niềm vui để bù đắp nó”, L.A bình luận.