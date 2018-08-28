‘Ước gì bố mẹ mình không bỏ nhau’, điều ước của con gái khiến người mẹ ngậm ngùi bỏ ý định ly hôn

Xã hội 28/08/2018 11:06

Khi được giáo viên gửi tờ giấy viết về mơ ước của con gái, người mẹ quyết định sẽ hy sinh để giữ gìn gia đình hạnh phúc cho ba đứa con thơ. Trên tờ giấy, đứa trẻ nắn nót viết “mình ước gì bố mẹ mình không bỏ nhau".

Bắt đầu bên nhau từ những tháng ngày nghèo khó, thế nhưng khi có được thành công thì người chồng lại bắt đầu lăng nhăng. Muốn ly dị nhưng vì thương ba đứa con, người vợ phải cắn răng chịu đựng. Đó là câu chuyện được một người dùng mạng xã hội có tên N.T kể lại.

‘Ước gì bố mẹ mình không bỏ nhau’, điều ước của con gái khiến người mẹ ngậm ngùi bỏ ý định ly hôn - Ảnh 1
Ước mơ của cô bé học lớp 5 khiến nhiều người không khỏi xúc động - Ảnh: Facebook

Chị chia sẻ: “Đây là dòng chữ con gái mình (lớp 5) viết và bỏ vào hộp mơ ước của lớp, cô giáo chụp lại gửi cho mình. Đọc xong mình bật khóc, đau đến từng khúc ruột.

Vợ chồng mình lấy nhau 11 năm kinh tế chẳng có gì nhà thì đúng kiểu mưa không có chỗ nằm. Khi con được hai tuổi, vợ chồng mình vứt con cho bà đi làm xa. Bỏ nó từ nhỏ cũng 1 phần vì bà nội già lại sống 1 mình nên để nó ở cùng bà nhỡ ốm đau còn có người.

Đi làm ăn xa, phải thuê nhà, chắt bóp tiết kiệm đến mức cả tháng không mua thịt (ăn trứng, đậu phộng hay cá khô...).

Rồi cũng mua được miếng đất làm nhà, cũng về quê xây được cái nhà tử tế. Rất nhiều lần mình đòi đón con lên nhưng chồng bảo bây giờ còn 1 mình mẹ nó ở nhà nên không cho đi được nhỡ ốm đau này kia (nhà mình 3 đứa nhé ở cùng bố mẹ 2 đứa nhỏ) .

‘Ước gì bố mẹ mình không bỏ nhau’, điều ước của con gái khiến người mẹ ngậm ngùi bỏ ý định ly hôn - Ảnh 2
Vì thương mẹ và 3 đứa con nhỏ, người mẹ đã từ bỏ ý định ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Lúc khốn khó thì thế, lúc có tiền nó cặp kè nọ kia đánh đập mình. Để bồ nhắn tin chửi mình, mình uất ức về nói chuyện với mẹ chồng (giờ vợ chồng con không ở được với nhau, con xin phép về ngoại, mẹ chồng làm luôn câu trả tao 3 đứa cháu.....).

Mình chán nản viết đơn ra toà, định nộp nhưng nhìn mẹ đẻ, nhìn 3 đứa con mình không đành, mình chấp nhận cuộc sống vì các con. Mình chỉ muốn nhắn nhủ tới tất cả đàn ông 1 điều, đừng vì dục vọng hay bất kì lí do gì làm tan nát gia đình, ảnh hưởng đến con cái và làm những người vợ tổn thương. Mình chẳng biết nói gì nữa đau lắm mọi người ạ”.

Câu chuyện trên tuy không mới nhưng vẫn thu hút được sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều người lên tiếng an ủi, hy vọng gia đình chị sẽ lại hạnh phúc như trước kia. Thế nhưng, một số người khuyên rằng chị nên từ bỏ, làm lại cuộc đời vì càng lún càng sâu, điều đó không chỉ khiến chị buồn mà còn làm khổ những đứa con.

“Bởi đó mà mình sợ lấy chồng. Mình sợ chồng không thương mình, sợ chồng bị cám dỗ, sợ gánh nặng kinh tế. Vì mình hiểu rằng không gì bằng gia đình. Gia đình lớn của mình cũng đổ vỡ, chưa bao giờ mình được ăn cơm đủ cả gia đình như người ta. Nên mình hiểu và lại càng ám ảnh”, M.K chia sẻ.

‘Ước gì bố mẹ mình không bỏ nhau’, điều ước của con gái khiến người mẹ ngậm ngùi bỏ ý định ly hôn - Ảnh 3
Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Đôi khi vì con trẻ, không thể cướp đi gia đình của chúng. Làm cha làm mẹ, đứng trước cánh cửa ly hôn hãy nhìn lại, hi sinh hạnh phúc của mình để con cái có vẫn có đầy đủ cha mẹ”, lời khuyên của một người mẹ lớn tuổi.

“Đừng nghĩ rằng việc mình chịu đựng chung sống là đang cố gắng làm các con của mình hạnh phúc. Đó là suy nghĩ sai lầm, càng cố gắng chịu đựng càng lún sâu, càng khó giải quyết”, B.H bình luận.

Suốt nhiều giờ qua, câu chuyện của chị N.T vẫn đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

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