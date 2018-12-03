Mời bạn bè dự ‘lễ ly hôn’, chàng trai khiến ai nấy đều bất ngờ chẳng biết nên vui hay nên buồn

Xã hội 03/12/2018 16:12

Ly hôn thường gắn liền với nỗi buồn, vậy mà chàng trai này lại tổ chức một bữa tiệc mừng “lễ ly hôn” linh đình, mời bạn bè, người thân đến chung vui.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội tên T.S đã chia sẻ lại bức ảnh chụp lại một buổi tiệc đặc biệt có tên là “lễ ly hôn” của một người bạn. Anh hoang mang không biết nên chúc mừng hay chia buồn cùng bạn mình trong bữa tiệc lạ lùng này.

Mời bạn bè dự ‘lễ ly hôn’, chàng trai khiến ai nấy đều bất ngờ chẳng biết nên vui hay nên buồn - Ảnh 1
Bức ảnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ - Ảnh: Facebook

Nhân vật chính là một chàng trai mặc áo trắng với nét mặt khá tươi tỉnh. Được biết, trong bữa tiệc anh chàng mời khá nhiều bạn bè đến chung vui.

Mời bạn bè dự ‘lễ ly hôn’, chàng trai khiến ai nấy đều bất ngờ chẳng biết nên vui hay nên buồn - Ảnh 2
Chàng trai vui vẻ cảm ơn anh em trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

Chỉ sau vài giờ, bức ảnh trên đã gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội. Một số người cho rằng chàng trai này có vẻ đang cố ý làm khác để thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Hoặc có thể người này đang cố tỏ ra vui vẻ để chọc tức người vợ cũ của mình.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng có thể chàng trai này thực sự vui vẻ vì kết thúc được một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giải thoát cho cả hai. Bởi trên thực tế, có nhiều mối quan hệ sau khi buông bỏ được cũng đáng để ăn mừng.

“Làm một người đàn ông có trách nhiệm thì kết hôn hoành tráng, ly hôn cũng phải hoành tráng cho thiên hạ biết chứ lại”; "Có những mối quan hệ khi kết thúc đáng lẽ phải làm cái lễ”, một số người tỏ ra đồng tình.

“Sao với họ hôn nhân như một trò đùa ấy nhỉ, không thể tin nổi có cả tiệc ăn mừng ly hôn. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra”; “Mình lại thấy giống trẻ con đang giận hờn nhau, chắc anh chàng này cố tình làm vậy để chọc tức vợ cũ”, nhiều người có ý kiến trái chiều.

Dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng bức ảnh này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

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