Clip nam thanh niên quỳ gối dập đầu xin lỗi bạn gái hàng trăm cái ngoài đường gây tranh cãi

Xã hội 28/11/2018 17:45

Hình ảnh nam thanh niên liên tục dập đầu xin lỗi cô gái ngồi trên ghế đá khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Đoạn clip được một người dùng mạng xã hội tên H.P.N chia sẻ trong một nhóm kín trên Facebook đang lan truyền chóng mặt. 

Theo hình ảnh trong clip, một thanh niên quỳ gối dưới đất, liên tục dập đầu với cô gái mặc váy đen ngồi trên ghế đá. Cô gái vẫn tỏ ra thờ ơ, không có ý định bảo chàng trai dừng lại. Hành động của chàng trai khiến những người chứng kiến vô cùng tò mò.

Nguyên văn chia sẻ trên Facebook: “Góc ngàn lần xin lỗi em. Thanh niên quỳ lạy người yêu 100 cái có lẻ để xin lỗi.

Đầu đuôi là thanh niên này ngoại tình, người yêu biết được đòi chia tay. Thế là thanh niên cứ vừa quỳ vừa lạy người mình yêu từ sáng đến trưa mong được người yêu tha thứ. Lúc sau còn bị đánh nữa”.

Clip nam thanh niên quỳ gối dập đầu xin lỗi bạn gái hàng trăm cái ngoài đường gây tranh cãi - Ảnh 1
Chàng trai quỳ gối xin lỗi bạn gái sau khi ngoại tình - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút không ít sự chú ý từ cư dân mạng. Một số người cho rằng là đàn ông chỉ nên quỳ lạy cha mẹ chứ không nên quỳ trước một cô gái.

Số khác cho rằng người đàn ông này không xứng đáng được tha thứ khi lừa dối tình cảm người khác. Họ khuyên cô gái không nên tha thứ cho anh ta dù có quỳ gối xin lỗi đi nữa. 

“Mình không hiểu vì sao bạn gái có thể làm vậy với bạn trai mình nhỉ, dù chuyện gì xảy ra người ta cũng có hướng giải quyết mà”, một người bình luận.

"Có gan làm có gan chịu. Quỳ cái gì. Bố mẹ ở nhà đã bao giờ quỳ chưa?”, một Facebooker chỉ trích.

“Người yêu chứ phải bố mẹ, tổ tiên đâu mà cúi lạy. Đáng buồn cho thanh niên, đàn ông đàn ang gì kỳ vậy”, một người khác bức xúc.

Clip nam thanh niên quỳ gối dập đầu xin lỗi bạn gái hàng trăm cái ngoài đường gây tranh cãi - Ảnh 2
Hình ảnh khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt - Ảnh cắt từ clip

“Thứ nhất lăng nhăng là không thể tha thứ được rồi. Thứ 2 ít ra phải giữ lại cho mình 1 chút danh dự, sĩ diện của bản thân. Còn quỳ nữa thì vứt không có gì là đáng thương tiếc cả”, một cô gái khuyên. 

Bên cạnh đó, một số ít ý kiến cho rằng hành động này không có gì đáng xấu hổ. Hiện vụ việc vẫn đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi quyết liệt.

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