Clip hai cô gái say ngã sõng soài giữa đường vẫn kiên quyết không cho người lạ giúp đỡ gây tranh cãi

Xã hội 11/10/2018 16:07

Mặc dù cả hai đều đã say khướt, liên tục ngã xuống đường nhưng vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của người đi đường mà tự mình đứng dậy phóng xe đi.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái say rượu, điều khiển xe đạp điện ngã xuống đường trong lúc chờ đèn đỏ. Vì không tỉnh táo nên sau khi đứng dậy, cả hai lại tiếp tục ngã xuống.

Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra vào tối 10/10, tại khu vực quận Tây Hồ (Hà Nội).

Anh N.Q.T kể trên trang cá nhân: “Khuya 10/10, tôi đi làm về qua đoạn gần Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) gặp hai cô gái chạy xe đạp điện ngã dưới đường. Tôi xuống dựng xe giúp mà thấy nản vì họ uống rượu say bét nhè.

Tôi cố khuyên hai em đứng gọn vào lề đường nhưng họ không chịu. Tôi hỏi: ‘Em có đi được không?’. Cô gái đáp: ‘Bọn em mới có hai chai thôi’. Sau đó, hai em cố leo lên xe để đi tiếp nhưng liên tục ngã. Hai thanh niên đi đường có nhã ý muốn giúp đưa về nhưng họ nhất quyết không chịu.

Clip hai cô gái say ngã sõng soài giữa đường vẫn kiên quyết không cho người lạ giúp đỡ gây tranh cãi - Ảnh 1
Người tài xế ô tô giúp đỡ hai cô gái đứng dậy - Ảnh cắt từ clip

Qua video này, tôi xin nhắn tới các cô gái vui thôi, đừng vui quá và phải biết giữ mình, chứ uống rượu say đi đêm mà gặp phải thằng Sở Khanh lại khổ. Mặt khác, các em đã uống rượu say thì nên gọi người thân đến đón, lái xe vậy dễ gây họa cho người khác và làm khổ gia đình”.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều không hài lòng với hành vi say xỉn của cô hai gái. Bởi việc điều khiển xe khi say rượu không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa đến sự an toàn của người khác.

Clip hai cô gái say ngã sõng soài giữa đường vẫn kiên quyết không cho người lạ giúp đỡ gây tranh cãi - Ảnh 2
Hai cô gái say rượu ngã ngoài đường giữa khuya - Ảnh cắt từ clip

 “Vui thôi đừng vui quá, con gái mà say xỉn như vậy thật chẳng tốt chút nào. Chưa kể, chạy xe trong tình trạng này có khi lại gây tai nạn cho người khác nữa. Ngoài ra, lái xe khi say rượu là vi phạm luật giao thông đó”, K.O chỉ trích.

“Cha mẹ các em mà nhìn thấy cảnh này chắc đau lòng chết mất. Lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì lại khổ cha khổ mẹ”, một cư dân mạng bình luận.

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