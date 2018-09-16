Người yêu hay đi làm từ thiện, chàng trai phân vân nên chịu đựng hay chia tay khiến cộng đồng mạng tranh cãi

Xã hội 16/09/2018 16:21

Thấy bạn gái quá hào phóng khi làm từ thiện, chàng trai đã lên tiếng khuyên ngăn nhưng không được. Đem sự việc hỏi cộng đồng mạng nên chia tay hay tiếp tục chịu đựng, câu chuyện của chàng trai này đã gây tranh cãi nảy lửa.

Làm từ thiện là hành động hết sức ý nghĩa khi bạn giúp được những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và thông cảm được điều này. Điển hình như chàng trai trong câu chuyện dưới đây. Anh phân vân không biết nên tiếp tục chịu đựng hay chia tay người yêu khi cô cứ liên tục làm từ thiện.

“Đây là người yêu mình, vừa ra trường đang làm nhân viên bình thường trong quán trà sữa. Trong khi mình bảo xin cho nó việc khác thì nó bảo em thích làm ở đây, lấy kinh nghiệm rồi một năm nữa em sẽ mở quán trà sữa của riêng mình. Ngày 21/09 công ty tổ chức từ thiện tặng quà, tiền bánh ... gì ở bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội.

Người yêu hay đi làm từ thiện, chàng trai phân vân nên chịu đựng hay chia tay khiến cộng đồng mạng tranh cãi - Ảnh 1
Mặc dù mới ra trường, đang làm thêm ở tiệm trà sữa, cô gái vẫn sẵn sàng chi một nửa lương để đi làm từ thiện...

Thế mà nó chuẩn bị từ một tuần trước, kêu gọi bạn bè, gia đình ủng hộ mỳ tôm, bánh kẹo trung thu (không tiền nhé) nó bảo đóng góp thêm cho công ty được tý nào hay tý ấy (mặc dù chỗ nó quyên góp được so với công ty như giọt nước giữa đại dương).

Ấy vậy mà chưa đủ, nó bảo sẽ ủng hộ nửa tháng nương cho công ty làm từ thiện, mình bảo không cần thế đâu. Thì nó gân cổ lên em có lấy tiền của anh đâu, tiền em làm ra mà.

Nếu lấy nhau về mà nó đam mê từ thiện thế này thì chắc chỉ có nước ăn cám cùng nhau. Vì chuẩn bị cho buổi từ thiện mà nó chẳng quan tâm gì đến cơm nước, nếu mình không nấu thì chắc chắn hai đứa lại mỳ tôm. Theo các bạn mình có nên chịu đựng hay là chia tay cho nhẹ nợ”.

Người yêu hay đi làm từ thiện, chàng trai phân vân nên chịu đựng hay chia tay khiến cộng đồng mạng tranh cãi - Ảnh 2
... khiến bạn trai không hài lòng - Ảnh: Facebook

Sau khi câu chuyện trên được đăng tải, cộng đồng mạng đã chia làm hai chiến tuyến. Một bên cho rằng chàng trai nên chia tay để cô gái gặp người tốt hơn. Nếu sống với người đàn ông ích kỷ, hẹp hòi như vậy thì quá đáng tiếc cho một cô gái có tấm lòng lương thiện như vậy.

Số khác cho rằng nỗi lo của chàng trai này không có gì là quá đáng. Biết thông cảm, giúp đỡ người khác là một điều tốt. Tuy nhiên, chỉ nên giúp đỡ trong khả năng của mình, đừng gây ảnh hưởng đến gia đình người thân.

Người yêu hay đi làm từ thiện, chàng trai phân vân nên chịu đựng hay chia tay khiến cộng đồng mạng tranh cãi - Ảnh 3
Chàng trai không biết nên chia tay hay tiếp tục chịu đựng người yêu có đam mê làm từ thiện - Ảnh: Facebook

 “Cậu cứ đến bệnh viện K đi. Cậu cũng sẽ muốn mang hết những gì mình có giúp bệnh nhân ở đó thôi. Cá nhân mình thì ủng hộ chia tay, vì cậu còn tính toán với nhỏ như vậy thì làm sao sống chung nổi”, M.L bình luận.

“Thật ra đi từ thiện là 1 điều đáng khen, khích lệ. Nhưng cũng nên biết cân bằng thời gian làm từ thiện và thời gian dành cho gia đình và người thân. Mọi thứ cần nên cân bằng”, A.N khuyên.

“Ai cũng biết từ thiện là tốt, nhưng phải có mức độ, không ai trách người bạn này từ thiện cả. Nhưng sống phải nghĩ đến tương lai bạn trước chứ? Bạn đi từ thiện quá nhiều, bạn giúp người khác quá nhiều, vậy ai giúp bạn đây? Ba mẹ bạn nuôi bạn từ nhỏ đến lớn, bạn đã báo ơn sinh thành chưa? Mình nghĩ là từ thiện là 1 việc rất tốt. Nhưng với cái tuổi còn đi học đi làm thêm như bạn này thì không nên cống hiến quá nhiều thứ, bạn có thể để sau này khi có sự nghiệp ổn định, tiền bạc thoải mái rồi làm như vậy sau cũng được”, một cư dân mạng phân tích.

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