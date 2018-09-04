Theo thông tin trên Daily Mail, sự việc xảy ra tại một trường mẫu giáo thuộc tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc.

“Nhà trường suy nghĩ gì thế? Múa cột hoàn toàn không phù hợp trong bối cảnh trường học, tôi muốn đòi lại tiền học phí”, một phụ huynh bình luận.

Hình ảnh trong clip cho thấy, nữ vũ công ăn mặc vô cùng gợi cảm, mang giày cao gót nhảy múa với một chiếc cột trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm đứa trẻ chỉ từ 3 đến 6 tuổi. Sau khi sự việc xảy ra, dù nhà trường đã lên tiếng xin lỗi nhưng các bậc phụ huynh vẫn vô cùng tức giận. Nhiều người đã đòi lại học phí và dự định cho con nghỉ học ở trường này.

Một nhà báo có hai con đang theo học tại trường này cho rằng việc chọn múa cột trong lễ khai giảng của học sinh mầm non là điều vô cùng kỳ lạ.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc, đòi lấy lại tiền học phí - Ảnh: Daily Mail

“Tôi không lên án việc mọi người múa cột để tập thể dục hay trong các câu lạc bộ dành cho người lớn và những nơi tương tự. Thế nhưng dùng nó trong buổi lễ khai giảng dành cho học sinh mầm non thì thật lạ lùng”, nhà báo này nói thêm.

Trả lời báo chí, một số nhân chứng kể lại rằng vào ngày xảy ra sự việc, có khoảng 600 người có mặt tại trường. Ông Lai Rong, hiệu trưởng trường mầm non này đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng ban giám hiệu đang cố gắng làm mới bầu không khí trong ngày đầu tiên đến trường của các bé.

Nhà trường đã lên tiếng xin lỗi phụ huynh học sinh - Ảnh: Daily Mail

“Chúng tôi xin lỗi vì đã không cân nhắc nhiều hơn đến kế hoạch biểu diễn để nó gây ảnh hưởng không tốt đến phụ huynh và học sinh”, ông nói.

Phòng Giáo dục tỉnh Thâm Quyến thông báo đang điều tra sự việc. Các nhà chức trách cũng yêu cầu cách chức hiệu trưởng trường mẫu giáo.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích thì có một số gười lại lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng việc cho học sinh xem múa cột vào ngày lễ khai giảng chẳng có gì đáng lên án.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng múa cột cũng là một môn nghệ thuật, không đáng bị lên án - Ảnh: Daily Mail

“Đây là định kiến gì đây, múa cột có gì sai? Ngày nay có rất nhiều học sinh học khiêu vũ Latin, múa ba lê hay jazz, múa cột chỉ là một hình thức nghệ thuật khác, có gì đáng lên án”, bình luận của một người dùng Weibo.

Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.