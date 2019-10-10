Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại, vứt xác tại nghĩa trang, nghi can từng đe dọa nạn nhân nhiều lần.

Nhiều ngày qua, vụ việc người phụ nữ bị sát hại rồi phi tang xác ở nghĩa trang thôn Quan Hạ (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là chị N.T.K (SN 1983, trú thị trấn Khoái Châu). Nghi phạm trong vụ án là Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1977, trú xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Gia đình tổ chức tang lễ cho người phụ nữ bị xác hại, vứt xác ở nghĩa trang - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người đưa tin, nạn nhân đã kết hôn và vừa ly hôn vào đầu năm 2019. Chị K. có 2 người con, con trai lớn học lớp 8, con gái mới học lớp 4. Trước khi xảy ra vụ việc, chị K. làm công nhân cho một công ty trên địa bàn. Giữa chị K. và đối tượng Hiếu có mối quan hệ tình cảm.

Được biết Hiếu cũng từng kết hôn và có 2 con, con lớn đang học đại học. Tại địa phương, Hiếu chưa từng có tiền án tiền sự. Trước đây, Hiếu làm thợ hồ rồi đi làm hội chợ. Thế nhưng vì đối tượng này chơi bời nên vợ chồng mâu thuẫn rồi ly hôn. Khi đến với Hiếu, chị K. thường xuyên bị người tình ghen tuông. Đối tượng kiểm soát từng cuộc điện thoại, tin nhắn của người yêu. Vì cảm thấy không hợp nên chị K. đã có ý định chia tay.

Theo nhận xét của người dân địa phương, kể từ khi nghe tin chị K. có ý định chia tay, Hiếu trở thành một kẻ liều lĩnh và táo tợn. Đã không ít lần đối tượng đe dọa nạn nhân. Thậm chí có lần chỉ vì người yêu không mở cửa cho vào nhà, Hiếu đã trèo tường, dỡ ngói để chui vào bên trong.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 6 giờ sáng 7/10, một số người dân tại thôn Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể một người phụ nữ ở nghĩa trang. Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Người phụ nữ 2 con bị sát hại, vứt xác ở nghĩa trang, nghi do mâu thuẫn tình cảm Rạng sáng nay, người dân thôn Hạ, thị trấn Khoái Châu bàng hoàng phát hiện một thi thể trong nghĩa trang. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

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