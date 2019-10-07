Rạng sáng nay, người dân thôn Hạ, thị trấn Khoái Châu bàng hoàng phát hiện một thi thể trong nghĩa trang. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Vào khoảng 6 giờ sáng nay (7/10), một số người dân tại thôn Hạ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tá hỏa phát hiện một thi thể trong nghĩa trang của thôn. Nạn nhân là một phụ nữ.

Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong bất thường.

Rạng sáng nay người dân phát hiện một thi thể trong nghĩa trang - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Helino, nạn nhân là chị N.T.K (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Khoái Châu). Kết quả khám nghiệm ban đầu từ cơ quan công an xác định nạn nhân bị sát hại, sau đó thi thể bị bỏ ngoài nghĩa trang. Được biết nạn nhân đã có 2 con, ly hôn nhiều năm. Hiện chị K. đang có tình cảm với một người đàn ông khác.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm. Cũng theo nguồn tin trên, sau khi phát hiện thi thể chị K., lực lượng chức năng thu thập thông tin về người tình của nạn nhân thì biết được người này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, tuy nhiên đã được cứu sống.

Hiện nghi án sát hại người yêu này vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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