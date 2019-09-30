Thông qua những tin nhắn tài xế Grab bị sát hại tại Hà Nội gửi về cho gia đình, cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm 2 nghi phạm.
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Liên quan đến vụ việc tài xế Grab bị sát hại tại Hà Nội, mới đây Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đã phát thông báo truy tìm 2 nghi can. Theo thông tin trên Zing, hình ảnh công an cung cấp chính là 2 nam thanh niên do tài xế N.C.S (18 tuổi, quê Thanh Hóa) chụp tại cổng Bến xe Mỹ Đình gửi cho người thân trước khi mất liên lạc.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/9, nam sinh N.C.S điều khiển xe máy Exciter màu xanh - bạc - đen mang biển số: 36B5- 443.41 chở 2 nam thanh niên vẫy khách ngang đường không đặt qua Grab từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi S. chạy xe đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì hai thanh niên này giết lái xe Grab, cướp xe và chiếc điện thoại mang nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen.
Theo đó, một trong 2 nghi can khoảng 23 - 30 tuổi, cao khoảng 1m65 đến 1m7, mặc quần tối ngắn màu, áo thun ngắn tay màu đen, có hoa văn màu sáng, tóc ngắn, đi dép lê. Đối tượng còn lại cũng trong khoảng 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1m6 - 1m65, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần short màu trắng, áo phông cộc tay màu tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen có đính đá. Người dân phát hiện, biết thông tin về 2 nghi can và tài sản trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Công an Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin theo các số điện thoại: 0983304879 - 0972233087.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 28/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể nam giới mặc áo Grab tại khu vực bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trên người nạn nhân có vết đâm, những tài sản giá trị như xe máy, điện thoại đều biến mất. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.