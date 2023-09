Liên quan đến vụ việc tài xế Grab bị sát hại tại Hà Nội, mới đây Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đã phát thông báo truy tìm 2 nghi can. Theo thông tin trên Zing, hình ảnh công an cung cấp chính là 2 nam thanh niên do tài xế N.C.S (18 tuổi, quê Thanh Hóa) chụp tại cổng Bến xe Mỹ Đình gửi cho người thân trước khi mất liên lạc.

Chân dung 2 thanh niên do tài xế Grab bị sát hại chụp lại gửi về cho người thân - Ảnh : Internet

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/9, nam sinh N.C.S điều khiển xe máy Exciter màu xanh - bạc - đen mang biển số: 36B5- 443.41 chở 2 nam thanh niên vẫy khách ngang đường không đặt qua Grab từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi S. chạy xe đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì hai thanh niên này giết lái xe Grab, cướp xe và chiếc điện thoại mang nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen.