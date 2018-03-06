Người mẹ ngã quỵ trước bàn thờ con gái nhảy lầu: ‘Sáng chở nó đi học, chiều đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn’

Xã hội 06/03/2018 14:51

Vì bị trầm cảm, nữ sinh 20 tuổi đã tự tử trong khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Sự ra đi của em khiến người thân, bạn bè không khỏi đau lòng.

Những ngày vừa qua, cái chết đột ngột của cô sinh viên năm 2 N.T.T.H. (sinh năm 1998) khiến dư luận cả nước bàng hoàng, xót xa. Đặc biệt, người thân của nạn nhân vô cùng đau đớn. Mới đây, trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Sin đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến gia đình nạn nhân. Anh chia sẻ: "Mẹ em vừa khóc vừa nói: Sáng tôi chở nó đi học, chiều tôi đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn”.

Người mẹ ngã quỵ trước bàn thờ con gái nhảy lầu: ‘Sáng chở nó đi học, chiều đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn’ - Ảnh 1
Lời kể của hiệp sỹ Nguyễn Sin về gia đình nạn nhân - Ảnh chụp màn hình

Như thông tin trước đó đã đưa, vào buổi chiều ngày 4/3, tại khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có tiếng động lạ. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện nữ sinh N.T.T.H. nằm tử vong dưới đất.

Một học sinh chứng kiến sự việc chia sẻ: "Khoảng 15h, em thoáng thấy một vật thể rơi từ trên lầu xuống kèm theo tiếng động mạnh. Khi chạy tới đã thấy bạn gái này nằm bên vũng máu".

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai để làm rõ sự việc. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa khỏi hiện trường.

Người mẹ ngã quỵ trước bàn thờ con gái nhảy lầu: ‘Sáng chở nó đi học, chiều đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn’ - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Được biết, ở nhà H. là một người hiền lành, hiếu thảo với gia đình. Trước thời điểm xảy ra sự việc, H. vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện kỳ lạ nào.

Trước đó, trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Sin cũng đã chia sẻ những dòng tâm sự của H. để lại trước khi qua đời khiến cộng đồng mạng xôn xao. 

Người mẹ ngã quỵ trước bàn thờ con gái nhảy lầu: ‘Sáng chở nó đi học, chiều đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn’ - Ảnh 3

Người mẹ ngã quỵ trước bàn thờ con gái nhảy lầu: ‘Sáng chở nó đi học, chiều đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn’ - Ảnh 4
Bài viết được hiệp sĩ Nguyễn Sin chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh chụp màn hình

 Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Xôn xao tâm thư của nữ sinh ĐH Công nghiệp TP.HCM nhảy lầu tự tử: ‘Bị cô lập vì xấu xí’

Xôn xao tâm thư của nữ sinh ĐH Công nghiệp TP.HCM nhảy lầu tự tử: ‘Bị cô lập vì xấu xí’

Liên quan đến vụ nữ sinh N.T.T.H. (sinh năm 1998, ngụ quận 4) học tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tự tử nghi do trầm cảm, mới đây hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sin đã chia sẻ bức tâm thư được cho là của nạn nhân viết trước khi qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh nhảy lầu nữ sinh bị trầm cảm

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày