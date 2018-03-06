Vì bị trầm cảm, nữ sinh 20 tuổi đã tự tử trong khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Sự ra đi của em khiến người thân, bạn bè không khỏi đau lòng.
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Những ngày vừa qua, cái chết đột ngột của cô sinh viên năm 2 N.T.T.H. (sinh năm 1998) khiến dư luận cả nước bàng hoàng, xót xa. Đặc biệt, người thân của nạn nhân vô cùng đau đớn. Mới đây, trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Sin đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến gia đình nạn nhân. Anh chia sẻ: "Mẹ em vừa khóc vừa nói: Sáng tôi chở nó đi học, chiều tôi đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn”.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào buổi chiều ngày 4/3, tại khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có tiếng động lạ. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện nữ sinh N.T.T.H. nằm tử vong dưới đất.
Một học sinh chứng kiến sự việc chia sẻ: "Khoảng 15h, em thoáng thấy một vật thể rơi từ trên lầu xuống kèm theo tiếng động mạnh. Khi chạy tới đã thấy bạn gái này nằm bên vũng máu".
Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai để làm rõ sự việc. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa khỏi hiện trường.
Được biết, ở nhà H. là một người hiền lành, hiếu thảo với gia đình. Trước thời điểm xảy ra sự việc, H. vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện kỳ lạ nào.
Trước đó, trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Sin cũng đã chia sẻ những dòng tâm sự của H. để lại trước khi qua đời khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.