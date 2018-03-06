Vì bị trầm cảm, nữ sinh 20 tuổi đã tự tử trong khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Sự ra đi của em khiến người thân, bạn bè không khỏi đau lòng.

Những ngày vừa qua, cái chết đột ngột của cô sinh viên năm 2 N.T.T.H. (sinh năm 1998) khiến dư luận cả nước bàng hoàng, xót xa. Đặc biệt, người thân của nạn nhân vô cùng đau đớn. Mới đây, trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Sin đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến gia đình nạn nhân. Anh chia sẻ: "Mẹ em vừa khóc vừa nói: Sáng tôi chở nó đi học, chiều tôi đem quan tài nó về, còn đau đớn nào hơn”. Lời kể của hiệp sỹ Nguyễn Sin về gia đình nạn nhân - Ảnh chụp màn hình Như thông tin trước đó đã đưa, vào buổi chiều ngày 4/3, tại khuôn viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có tiếng động lạ. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện nữ sinh N.T.T.H. nằm tử vong dưới đất.

Một học sinh chứng kiến sự việc chia sẻ: "Khoảng 15h, em thoáng thấy một vật thể rơi từ trên lầu xuống kèm theo tiếng động mạnh. Khi chạy tới đã thấy bạn gái này nằm bên vũng máu". Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai để làm rõ sự việc. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet Được biết, ở nhà H. là một người hiền lành, hiếu thảo với gia đình. Trước thời điểm xảy ra sự việc, H. vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện kỳ lạ nào. Trước đó, trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Sin cũng đã chia sẻ những dòng tâm sự của H. để lại trước khi qua đời khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bài viết được hiệp sĩ Nguyễn Sin chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh chụp màn hình Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Xôn xao tâm thư của nữ sinh ĐH Công nghiệp TP.HCM nhảy lầu tự tử: ‘Bị cô lập vì xấu xí’ Liên quan đến vụ nữ sinh N.T.T.H. (sinh năm 1998, ngụ quận 4) học tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tự tử nghi do trầm cảm, mới đây hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sin đã chia sẻ bức tâm thư được cho là của nạn nhân viết trước khi qua đời.

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