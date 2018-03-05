Liên quan đến vụ nữ sinh N.T.T.H. (sinh năm 1998, ngụ quận 4) học tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tự tử nghi do trầm cảm, mới đây hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sin đã chia sẻ bức tâm thư được cho là của nạn nhân viết trước khi qua đời.

Theo chia sẻ của hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sin, nguyên nhân khiến nữ sinh này tự tử là do bị xa lánh. Theo những lời tâm sự trong bức thư vừa được đăng tải, H. cảm thấy mọi người luôn nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Đôi khi cô còn bị bắt nạt và xa lánh vì ngoại hình của mình. Hiện trường vụ nữ sinh tự tử - Ảnh: Internet Nguyên văn bức thư được hiệp sĩ Nguyễn Sin đăng tải: “Làm sao khi bị cô lập vì xấu xí? Em là nữ, hiện đang là sinh viên. Em luôn mặc cảm về ngoại hình của mình. Bởi dáng người em rất gầy, da đen, tóc mỏng, trán dô, mũi lại to, răng vẩu.

Đi đường, em rất hay bắt gặp những ánh mắt nhìn chăm chăm, tệ hơn có khi còn bị chế nhạo, chê cười. Chuyện đó lặp lại nhiều lần khiến em ngày một nhút nhát, tự ti và khép mình hơn. Còn khi ở lớp, em rất hay bị các bạn chế giễu. Mỗi khi em đứng lên phát biểu là các bạn lại cười ồ lên, khiến em rất lúng túng, không thể diễn đạt hết ý mình. Trong giờ học, thỉnh thoảng em lại bị các bạn quay lại nhìn rồi tủm tỉm cười. Tệ hơn, còn có vài bạn tỏ thái độ không thích em, khó chịu và không hợp tác khi chung nhóm với em. Học trong lớp học như thế khiến em rất áp lực, căng thẳng. Ngày nào tới trường em cũng cảm thấy rất nặng nề. Chuyện này khiến em bị stress nặng nhiều ngày nay. Em thật sự rất cần lời khuyên trong lúc này”.

Những dòng tâm sự H. viết trước khi tự tử - Ảnh: Facebook Nguyễn Sin Hiệp sĩ Nguyễn Sin còn chia sẻ thêm, những dòng thư này được em N.T.T.H. viết vào ngày 1/2/2018, tức hơn một tháng trước khi mất. Bài viết trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Sin - Ảnh chụp màn hình Sau khi được chia sẻ, bài viết của hiệp sĩ Nguyễn Sin đã nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng. "Kiểu này ở nước ngoài rất nhiều! Áp lực từ học hành thành tích mối quan hệ xã hội", H.L bình luận. "Chắc em ấy tự ti vì bản thân nên mới nghĩ rằng người khác chê cười, nói xấu sau lưng. Dù sao cũng là bạn học, chứ ai nỡ đối xử với em như vậy", N.M cho rằng nguyên nhân là do H. bị trầm cảm. "Sao em không chịu tâm sự với những người lớn mà đi làm những việc dại dột như vậy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cha mẹ nên quan tâm đến tâm lý con nhiều hơn", A.L xót xa. Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 14 giờ chiều ngày 4/3 tại khu vực cầu thang giảng đường trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xuất hiện tiếng động lạ. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện nữ sinh H. nằm tử vong dưới đất. Theo thông tin từ nhà trường, trước đó H. có biểu hiện bị trầm cảm. Chiều cùng ngày, H. đến trường học và lên tầng 8 rồi nhảy xuống đất. Công an quận Gò Vấp hiện đang điều tra, làm rõ sự việc.

Hà Nội: Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi nhảy lầu tự tử từ tầng 29 khu đô thị Xa La Tối 11/12 người dân sinh sống tại khu đô thị Xa La bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong sau khi nhảy lầu từ tầng 29. Hiện vẫn chưa thể xác định được danh tính nạn nhân.

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