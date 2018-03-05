Bạn thân tặng 1,4kg tiền trong đám cưới, cô dâu chú rể phát hoảng khi mở ra

Nhân dịp đám cưới của bạn thân, 5 chàng trai đã cùng góp lại tặng cô dâu, chú rể 1,4kg tiền. Tuy nhiên khi mở ra, đôi vợ chồng mới cưới không biết nên khóc hay nên cười vì trong đó chỉ toàn tiền lẻ mệnh giá chưa đến 5 nghìn đồng.

Vào ngày đám cưới của bạn thân, thay vì tặng vàng hay lỉnh kỉnh quà cáp thì 5 thanh niên này lại mừng đám cưới bằng... 1,4kg tiền lẻ.

Mới đây, một người dùng Facebook đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu, chú rể mỏi tay đếm hơn 1,4kg tiền lẻ được tặng kèm theo lời chú thích: “Bạn mình mới cưới anh em ạ, vì là thằng đầu tiên trong hội FA lấy vợ nên anh em mới chơi lầy 1 phen mừng 1 cân 4 tiền lẻ cho chúng nó đếm cho vui”.

Cặp vợ chồng mới cưới nhận được thùng quà tặng từ hội bạn thân - Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói là trong hơn 1kg tiền, không 1 tờ nào có mệnh giá quá 5 nghìn đồng. Ban đầu, khi nhận được món quà này, cô dâu và chú rể vô cùng thích thú. Tuy nhiên đến khi đếm từng tờ thì cả hai phải "méo mặt".

Sau khi được chia sẻ trên Facebook, đoạn clip nhận được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

“Đúng là chỉ những đứa bạn thân mới nghĩ ra những trò bá đạo như thế này. Cô dâu, chú rể ngồi với nhau đếm tiền chắc cũng hết đêm tân hôn. Dù hơi cực nhưng đó cũng là một kỷ niệm vui”, M.N bình luận.

“Mong là tới khi mình làm đám cưới, đám bạn thân đừng chơi ác như vậy, ngồi đếm hết cái này thì mệt nghỉ. Nhưng mà để đổi được số tiền lẻ nhiều như thế này thì cũng mất công lắm nhỉ”, B.N nói.

Cô dâu, chú rể 'cười ra nước mắt' khi phải đếm số tiền lẻ này - Ảnh cắt từ clip

Tổng số tiền mà cô dâu chú rể nhận được là 2,5 triệu do 5 người bạn thân góp vào tặng. Để có được số tiền đó, các chàng trai đã phải đổi tiền tại các cửa hàng tạp hóa suốt một tuần mới đủ.

Được biết, chú rể và 5 người bạn ở Yên Bái, chơi với nhau từ nhỏ. Nhận được số tiền này, cô dâu chú rể dự định cất đi để làm kỷ niệm chứ chưa muốn sử dụng.

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